T24 - THY, Messi ve Rooney ile 1.2 milyon yolcu kazanacak. Yeni yılda atağa kalkan THY, sponsor olduğu Barcelona ve Manchester United sayesinde yolcu sayısında 5 puanlık bir artış sağlayacak. İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya’da da sponsorluk üstlenmeyi planlayan şirket, reklam yüzü Kevin Costner yerine yeni bir starla anlaşmak üzere.



Avrupa’nın dördüncü büyük havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), sponsorluklarla yüksekten uçacak.





Şirket, Messi’nin top koşturdğu Barcelona ve Rooney’in oynadığı Manchester United’a yaptığı sponsorlukların meyvesini bu yıl toplamayı hedefliyor. THY Genel Müdürü Temel Kotil, Barcelona ve Manchester United gibi ünlü kulüplerin sponsorluğunu üstlenerek, yolcu sayısında artış sağlayacaklarını açıkladı.



İkisinden biri THY'nin yeni yüzü olacak



THY, reklam yüzü ünlü aktör Kevin Costner’ın yerine farklı bir isim arayışına girdi. THY Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl Kevin Costner yerine yeni bir ismin reklamlarda oynayacağını açıkladı. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Kotil, en yakın sürede bu ünlü isimle anlaşmak istediklerini kaydetti. THY’nin görüştüğü kişilerin Oscar ödüllü Charlize Theron ve Nicole Kidman olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin son aşmaya geldiği kaydedilirken, THY’nin yeni reklam yüzüyle özellikle First Class uçuşlarının tanıtımına ağırlık vermek istediği konuşuluyor.



THY, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Kevin Costner ile geçen yıl reklam filmlerinde oynaması için anlaşmıştı. THY’nin bu reklam filmi, 70 ülkede yayımlanmıştı. Ancak Costner’ın reklam filmine olan ilgi beklentilerin altında kalmıştı.



4 yeni sponsorluk yolda





Kotil, 2010’da taşıdıkları yolcu sayısını yüzde 25 artırarak 25.1 milyondan 31 milyona çıkaracaklarını belirterek, “Yaptığımız sponsorluklar tüm Avrupa’ya en iyi olduğumuzu gösterecek. 2005’te sponsorluklara 5 milyon dolar ayırıyorduk, 2010’da bu rakam 70 milyon dolara yükselecek. Sponsorluklar büyümemize 4-5 puanlık katkı sağlayacak” dedi. THY’nin 2010 yılı bütçesinde büyüme hedefi yüzde 20 olarak yer alıyordu. Şirket böylece sponsorluklar sayesinde yolcu sayısında 1 milyon 250 binlik iyileşme yaşamış olacak.



Kotil, İngiltere ve İspanya’nın yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya’da da sponsorluk üstleneceklerini sözlerine ekledi.