T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY lodos nedeniyle 84 seferini iptal etti

THY'den yapılan açıklamada iptallerin 6-7 Ocak'ta gerçekleşeceği belirtildi

06 Ocak 2016 11:40

Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda lodos nedeniyle 6-7 Ocak tarihlerinde 84 seferini iptal etti.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferi iptal eden THY, bu sefer lodostan dolayı iç ve dış hatlarda 6-7 Ocak tarihlerinde 84 seferini iptal etti. THY'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle dendi: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda belirtilen seferlerimiz iptal edilmiştir."

Yolcular seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

ETİKETLER

thylodosiptaluçakuçuşhava muhalefetihabersefer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24