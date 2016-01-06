THY lodos nedeniyle 84 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda lodos nedeniyle 6-7 Ocak tarihlerinde 84 seferini iptal etti.

Habertürk’ten Gökhan Artan’ın haberine göre; İstanbul'da geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle çok sayıda seferi iptal eden THY, bu sefer lodostan dolayı iç ve dış hatlarda 6-7 Ocak tarihlerinde 84 seferini iptal etti. THY'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle dendi: "İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanması beklenen kuvvetli fırtına şiddetindeki lodos nedeniyle, olası kapasite azaltılması doğrultusunda belirtilen seferlerimiz iptal edilmiştir."

Yolcular seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.