T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY Küba uçuşlarına başladı

Havana ve Karakas’a uçuşlar, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek.

22 Aralık 2016 12:36

Türk Hava Yolları (THY),  Amerika’daki 16. ve 17. noktaları olan Havana (Küba) ve Karakas’ı (Venezüela) 20 Aralık itibariyle uçuş ağına ekledi.

THY'nin, Havana Jose Marti ve Karakas Simon Bolivar uluslararası havalimanlarında su takıyla karşılanan ilk seferleri her iki şehirde de resmi açılış töreni düzenlendi. Hat açılış törenlerine; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra ve Küba ve Venezuela cumhuriyetlerinden üst düzey bürokratik temsilci ve ayrıca çok sayıda protokol ve medya temsilcisi katıldı. Büyükekşi, “Latin Amerika’daki genişleme planımız çerçevesinde stratejik noktalar olan Havana ve Karakas’a düzenleyeceğimiz uçuşlar sayesinde Büyük Antiller’e ulaşmak isteyen yolcular da mevcut uzaklığın kısalması anlamında önemli bir avantaj yakalamış olacak” dedi.

Havana ve Karakas’a uçuşlar, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. 

İstanbul’dan, Küba’nın başkenti Havana’ya, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 dolardan, Venezuela’nın başkenti Karakas’a ise yine tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek. 

Ayrıca, Miles & Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilecekler.Etiketler: 

ETİKETLER

THYKübaHavanaAmerikaİstanbulVenezuelaMehmet BüyükekşiTürk Hava Yolları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24