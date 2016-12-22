THY Küba uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY), Amerika’daki 16. ve 17. noktaları olan Havana (Küba) ve Karakas’ı (Venezüela) 20 Aralık itibariyle uçuş ağına ekledi.

THY'nin, Havana Jose Marti ve Karakas Simon Bolivar uluslararası havalimanlarında su takıyla karşılanan ilk seferleri her iki şehirde de resmi açılış töreni düzenlendi. Hat açılış törenlerine; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra ve Küba ve Venezuela cumhuriyetlerinden üst düzey bürokratik temsilci ve ayrıca çok sayıda protokol ve medya temsilcisi katıldı. Büyükekşi, “Latin Amerika’daki genişleme planımız çerçevesinde stratejik noktalar olan Havana ve Karakas’a düzenleyeceğimiz uçuşlar sayesinde Büyük Antiller’e ulaşmak isteyen yolcular da mevcut uzaklığın kısalması anlamında önemli bir avantaj yakalamış olacak” dedi.

Havana ve Karakas’a uçuşlar, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek.



İstanbul’dan, Küba’nın başkenti Havana’ya, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 dolardan, Venezuela’nın başkenti Karakas’a ise yine tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 699 dolardan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek.



Ayrıca, Miles & Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilecekler.Etiketler: