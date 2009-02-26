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THY Kevin Costner'lı reklamı durdurdu

THY, başrolünde Kevin Costner'ın oynadığı reklam filmini Hollanda'da meydana gelen kazadan sonra yayından çekti

26 Şubat 2009 02:00

THY, başrolünde Kevin Costner'ın oynadığı reklam filmini Hollanda'da meydana gelen kazanın ardından durdurdu.

Habertürk'ün haberine göre, Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Kevin Costner'ın oynadığı Türk Hava Yolları reklamı durduruldu. THY yetkilileri, Amsterdam'da 9 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra reklamın durdurulduğunu açıkladı.

Kurtlarla Dans (Dances with Wolves) filmi ile Oscar ödülü alan Kevin Costner'ın rol aldığı Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni reklam filmi, 31 Ocak 2009 tarihinde gösterilmeye başlanmıştı. İsveçli ödüllü yönetmen Frederik Callingaard'ın yönettiği, görüntü yönetmenliğini Danimarkalı Kasper Tuxen'in üstlendiği film, Şubat ayında da 70 ülkede birden yayınlanmaya başlanmıştı.

THY, yeni reklam filminin çekimleri için yurt dışından özel ekipmanlar getirtmişti. Reklam filminin müzikleri Türkiyeli müzisyenlerce özel olarak bestelenmiş, çekimde İtalya, Almanya, Sırbistan, Rusya ve Türkiye'den 80 kişilik oyuncu kadrosu rol üstlenmiş, toplamda ise 350 kişilik geniş bir ekip görev yapmıştı.

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