THY, kar nedeniyle 44 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) ülke genelinde etkili olan kar yağışının uçuşları aksatmaması için bugünkü 44 seferini iptal etti. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Denizli, Batman, Alanya, Diyarbakır, Sivas, Konya ve Kayseri çıkışlı iç hat uçuşlarının bir bölümü ile Üsküp, Budapeşte karşılıklı seferleri ve Cenevre-İstanbul uçuşu bugün yapılması planlanıp iptal edilen uçuşlardan.

Hürriyet’te yer alan habere göre, THY'nin iptal edilen seferler şöyle:

-07.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Antalya,

-08.55 Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-15.10 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Antalya,

-17.05 Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-16.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-İzmir,

-18.15 İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-06.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara,

-08.30 Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-10.00 İstanbul-Ankara,

-11.50 Ankara-İstanbul,

-06.00 İstanbul-Gaziantep,

-08.30 Gaziantep-İstanbul,

-16.00 İstanbul-İzmir,

-18.00 İzmir-İstanbul,

-06.40 İstanbul-Adıyaman,

-09.15 Adıyaman-İstanbul,

-06.00 İstanbul-Amasya,

-08.20 Amasya-İstanbul,

-06.30 İstanbul-Denizli,

-08.30 Denizli-İstanbul,

-09.30 İstanbul-Batman,

-12.10 Batman-İstanbul,

-09.05 İstanbul-Alanya,

-11.25 Alanya-İstanbul,

-07.05 İstanbul-Diyarbakır,

-09.45 Diyarbakır-İstanbul,

-07.50 İstanbul-Üsküp,

-09.10 Üsküp-İstanbul,

-08.55 İstanbul-Sivas,

-11.20 Sivas-İstanbul,

-19.15 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara,

-21.15 Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-07.30 İstanbul-Budapeşte,

-09.25 Budapeşte-İstanbul,

-06.40 Gaziantep-Ankara,

-06.20 Gaziantep-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-18.00 İstanbul-Trabzon,

-15.00 Cenevre-İstanbul,

-19.00 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Konya,

-20.40 Konya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-12.25 Ankara-Antalya,

-14.00 Antalya-Ankara,

-18.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kayseri,

-20.15 Kayseri- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı.

İzmir'den 7 uçuş iptal

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7 uçak seferinin, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 4 hava yolu şirketi, İzmir'den İstanbul'a yaptığı 7 seferi, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İzmir'den diğer illere yapılan seferlerde ise herhangi bir aksama olmadığı belirtildi.