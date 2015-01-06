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THY, kar nedeniyle 44 seferi iptal etti

THY, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu

06 Ocak 2015 11:10

Türk Hava Yolları (THY) ülke genelinde etkili olan kar yağışının uçuşları aksatmaması için bugünkü 44 seferini iptal etti. Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Denizli, Batman, Alanya, Diyarbakır, Sivas, Konya ve Kayseri çıkışlı iç hat uçuşlarının bir bölümü ile Üsküp, Budapeşte karşılıklı seferleri ve Cenevre-İstanbul uçuşu bugün yapılması planlanıp iptal edilen uçuşlardan.

Hürriyet’te yer alan habere göre, THY'nin iptal edilen seferler şöyle:

-07.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Antalya,

-08.55 Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-15.10 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Antalya,

-17.05 Antalya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-16.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-İzmir,

-18.15 İzmir-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-06.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara,

-08.30 Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-10.00 İstanbul-Ankara,

-11.50 Ankara-İstanbul,

-06.00 İstanbul-Gaziantep,

-08.30 Gaziantep-İstanbul,

-16.00 İstanbul-İzmir,

-18.00 İzmir-İstanbul,

-06.40 İstanbul-Adıyaman,

-09.15 Adıyaman-İstanbul,

-06.00 İstanbul-Amasya,

-08.20 Amasya-İstanbul,

-06.30 İstanbul-Denizli,

-08.30 Denizli-İstanbul,

-09.30 İstanbul-Batman,

-12.10 Batman-İstanbul,

-09.05 İstanbul-Alanya,

-11.25 Alanya-İstanbul, 

-07.05 İstanbul-Diyarbakır,

-09.45 Diyarbakır-İstanbul,

-07.50 İstanbul-Üsküp,

-09.10 Üsküp-İstanbul,

-08.55 İstanbul-Sivas,

-11.20 Sivas-İstanbul,

-19.15 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Ankara,

-21.15 Ankara-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-07.30 İstanbul-Budapeşte,

-09.25 Budapeşte-İstanbul,

-06.40 Gaziantep-Ankara,

-06.20 Gaziantep-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

-18.00 İstanbul-Trabzon,

-15.00 Cenevre-İstanbul,

-19.00 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Konya,

-20.40 Konya-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı,

-12.25 Ankara-Antalya,

-14.00 Antalya-Ankara,

-18.30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Kayseri,

-20.15 Kayseri- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı.

 

İzmir'den 7 uçuş iptal

 

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a yapılması planlanan 7 uçak seferinin, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 4 hava yolu şirketi, İzmir'den İstanbul'a yaptığı 7 seferi, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İzmir'den diğer illere yapılan seferlerde ise herhangi bir aksama olmadığı belirtildi.

 

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