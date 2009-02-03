THY, Japon hostesleri çıkarıyor

Tokyo-İstanbul seferinde istihdam edilen memurlar sayılarının yarıya indirileceği açıklanınca sendikaya başvurdu. Bunun üzerine THY hepsini işten çıkardı. Hava-İş'ten Özlem Ergun "Kötü şartlarda çalıştırılıyorlardı" dedi. 4 Şubat'ta Tokyo'da eylem var.



Türk Hava Yolları (THY), Tokyo-İstanbul seferlerinde istihdam edilen 18 Japon kabin memurunun işine, sendikada örgütlenmeleri üzerine son veriyor.



Şirket yönetimi, önce kabin memurunun işine son verileceğini açıkladı. Çalışanlar sendikaya başvurdu. THY, bunun üzerine Japonca bilen Türkiyeli elemanlar istihdam edip 18 memura da şubat sonu itibariyle işten çıkarıldıklarını bildirdi.



'Yarı maaşa çalışıyorlardı'



Türkiye Sivil Havacılık Sendikası'ndan (Hava-İş) Özlem Ergun'un verdiği bilgiye göre, THY biri business diğeri ekonomi olmak üzere Tokyo-İstanbul seferlerinde iki Japon kabin memuru çalıştırıyor. Kasım ayında THY yönetiminin "Sayınızı yarıya indireceğiz" açıklamasıyla kabin görevlileri mağdur edildikleri gerekçesiyle Hava-İş'e başvurdular.



Ergun "Memurlar Japonya'daki iş bürosuna kayıtlı olduklarından Türkiye'de sigorta numaraları yok. Bu nedenle sendikamıza üye olmadılar. Hava İş onları Japonya'daki sendikaya yönlendirdi ve o sendikaya üye oldular" dedi.



"Öğrendik ki THY, 18 Japon kabin görevlisi yerine Japonca bilen üç Türkiyeli çalışanı işe alıp eğitimlerine başlamış. 18 Japon çalışan Japonya'da sendikalarının da yardımıyla THY'yi haklarını gözetmediği ve ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle dava ettti."



Hava-İş sözcüsü "Diğer yandan Türkiyeli kabin görevlilerinin maaşının yarısını alan Japon kabin memurlarının giyecek odası bile yok ve tuvalette giyiniyorlar. Uçuş bilgileri bir ay önce onlara verilmeli fakat uçacakları gün öğreniyorlar. Çok ağır şartlarda altında çalışıyorlar" dedi.



THY’nin Japonya ofis müdürü Tuğba Toptan tarafından tebliğ edilen kararın ardından Hava-İş ve Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) hiçbir görüşme talebi THY tarafından kabul edilmedi.



Kabin memurları 4 Şubat’ta Tokyo Narita havaalanında diğer Japon sendikalarının da desteğiyle durumu protesto etmek için biraraya gelecekler.