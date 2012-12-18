THY istemedi, Emirates kucak açtı

Dubai merkezli uluslar arası havayolu şirketi Emirates Airlines, uçak içi eğlence sisteminde yolcularına sunmak için, 42 ülkede 200 milyona yakın izleyiciye ulaşan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin 12 bölümünü satın alıyor.

airporthaber.com'un haberine göre Yapımını TİMS Productions, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı, yönetmenliğini Yağmur ve Durul Taylan’ın yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisi yine bir ilke imza attı. Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Tuncel Kurtiz, Ozan Güven, Pelin Karahan gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla hem Türkiye hem de yurtdışında büyük ilgi gören dizi, geçen yıl dünyada 33 milyon kişi taşıyan Dubai merkezli uluslar arası havayolu şirketi Emirates Airlines’ın eğlence sistemi için satın alınıyor.

Muhteşem Yüzyıl, Emirates Airlines eğlence servisi için satın alınan ilk Türk dizisi de oldu. Şirketin, ilk 12 bölümün ardından Haziran ayından sonra diğer bölümleri de satın alacağı söyleniyor.