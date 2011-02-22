-THY İSKENDERİYE'YE UÇAK GÖNDERDİ İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Libya'daki Türkleri yurda getirmek için hazırladığı özel uçağı İskenderiye'ye gönderdi. THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, THY'nin Mısır'ın İskenderiye kentine göndermek için hazırladığı TK 3681 sefer sayılı A340 tipi özel uçak, Mısır havacılık otoritesinden gereken iznin alınmasının ardından saat 13.40'ta bu kente hareket etti. Öte yandan, Libya'daki olaylar nedeniyle Bingazi Havalimanına 20 Şubat tarihinde gönderilen THY'nin özel uçağının aynı gün Türk yolcularla dönmesinin ardından, THY'nin dün Bingazi'ye gönderdiği ikinci özel uçak ise Bingazi Havalimanındaki güvenlik sorunları nedeniyle iniş yapamadan İstanbul'a geri dönmüştü. Olaylar nedeniyle 20 Şubat tarihinden bu yana Bingazi'ye uçak seferleri yapılamıyor. Bu arada, Libya'nın Trablus kentine ise tarifeli uçak seferleri gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. THY'nin TK 635 sefer sayılı İstanbul-Trablus tarifeli uçağı öğle saatlerinde gecikmeli olarak Trablus'a hareket etti. Trablus'tan İstanbul'a yapılan tarifeli uçak seferleri de bu nedenle gecikmeli olarak yapılabiliyor.