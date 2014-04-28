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Dünya

THY, Irak'taki seçimler nedeniyle ülkeye yapılacak tüm uçuşları iptal etti

THY, Irak'taki parlamento seçimleri nedeniyle, ülkeye yapılacak tüm seferleri iptal etti

28 Nisan 2014 21:17

Irak'ta çarşamba günü yapılacak parlamento seçimleri nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) bu ülkeye 28, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde yapılacak tüm seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Irak'ta yapılan seçimlere bağlı olarak 28, 29, 30 Nisan tarihlerindeki tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Lütfen havalimanına gelmeden önce uçuşunuzu 444 0 THY / 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden veya web sitemizdeki kalkış varış uygulamasından kontrol ediniz" denildi.

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