-THY İLE SAGA BAKIM ANLAŞMASI İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ ile Saga Havayolları, 8 farklı bakım anlaşması imzaladı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Teknik AŞ'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki tesislerinde 2 şirketin de üst yönetimlerinin katılımıyla imzalanan bakım anlaşmasıyla THY Teknik, Saga Havayollarına şu hizmetleri sağlayacak: - B737-800 filosu için 2015 yılı sonuna kadar geçerli komponent havuzu hizmeti, - Saga filosundaki B737-800 uçakları için, yedek desteği ve söküm/takım hizmetlerini de içeren iniş takımı overhaul hizmetleri, - İki adet B737-400 uçağının boyanmalarını da içeren geri teslim bakımları, - Bir adet A330 uçağı C bakımı, - Bir adet GTCP131-9B APU overhaul hizmeti ve yedek desteği (Bu anlaşmanın kapsamı yakın gelecekte Saga'nın tüm B737NG filosunu kapsayacak şekilde genişletilecek).