-THY İLE BALKANLARA VİZESİZ UÇULACAK İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Balkanlar'da vize gerekmeyen ve birbirlerine geçişin kolay olduğu ülkelere yönelik ''Vizesiz Balkanlar'' projesini başlattı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 500 yıllık tarihi bağlarının bulunduğu Balkanlar'daki tüm başkentlere sefer düzenleyen THY'nin, vizesiz giriş yapılabilen Zagreb (Hırvatistan), Saraybosna (Bosna Hersek), Priştina (Kosova), Üsküp (Makedonya), Podgorica (Karadağ), Tiran (Arnavutluk) ve Belgrad (Sırbistan) uçuş noktalarının yer aldığı proje için özel ücretler ve seyahat paketleri hazırladığı kaydedildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Binlerce mimari eser, doğal güzellikleri, Türk kültürü ve insanına olan özel ilgi ve sevgi, Balkan ülkelerini bizler için farklı kılmakta. Türk dizilerinin ilgi ile izlendiği, mutfak kültürleri bizlere çok yakın olan, Türk insanının çok sevildiği ve sadece 1-2 saatlik uçuş mesafesinde bulunan bu güzel ülkelere THY ile vizesiz seyahat etmek artık çok kolay.'' Balkan ülkelerine vizesiz ulaşım hakkında ayrıntılı bilgiye, THY Satış Ofisleri ve THY yetkili satış acentelerinden ulaşılabiliyor.