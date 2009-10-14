THY hisseleri durudurulamıyor!

Ekonmoik krize rağmen büyüme performansını sürdüren Türk Hava Yolları hisselerinde sıra dışı bir hareket yaşanıyor.



THY hisseleri yılbaşından bu yana tam yüzde 263 değer kazanırken, İMKB 30 arasından en yüksek değer artışı sağlayan ikinci hisse oldu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, İMKB'de yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş endekse iki kata yakın prim yaptırdı. Ancak bazı hisselerdeki performans endeksi katlarken, yatırımcılarını da zengin etti.



100 bin lira 363 bin lira oldu



THY hisseleri yılbaşında sadece 1.07 lira iken, dünkü kapanış itibariyle 3.88 liraya yükseldi. Böylece hisseler aradan geçen 9.5 ayda yüzde 263 değer kazandı. Yılbaşında hisselere 100 bin lira koyan bir yatırımcının portföyü de 363 bin liraya yükseldi.



Hisseler neden yükseliyor*



Avrupa'da ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerden biri havacılık sektörü olmasına karşın Türkiye'de rüzgar tersten esiyor.



İstanbul'un transit ülke olma avantajını iyi kullanan ve krizde açtığı yeni hatlar ve yaptığı yatırımlarla dikkat çeken THY, şimdi de bunun meyvelerini topluyor.



THY, kriz dönemi olan Ocak-Eylül döneminde 18.6 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam kriz olmayan geçen yıl ise 16.9 milyon kişi düzeyindeydi. Yani THY, kriz ortamında yolcu sayısını yüzde 10.1 artırmış oldu.



Burada dikkat çeken en önemli artış ise transit yolcu sayısında. Aynı dönemler itibariyle THY'nin dıştan dışa transit yolcu sayısındaki artış yüzde 43.9 olarak gerçekleşti.



İlk 10 ayda arzedilen koltuk sayısında da ciddi bir artış var. Koltuk sayısı ocak-eylül 2008 döneminde 34.1 milyar iken, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 20.6 artarak 41.2 milyara tırmandı.



THY'nin konma sayısı ise aynı dönemler arasında yüzde 11.4 artışla 141 bin 450'den 157 bin 633'e çıktı.



Yükseliş devam edebilir



Ak Yatırım Menkul Değerler'in THY analisti Görkem Göker, THY hisselerinin yurtdışı benzerleri ile mukayese edildiğinde iskontolu olduğuna dikkat çekti. THY'nin büyüme dinamikleri ve operasyonel performansı göz önüne alındığında bu iskontoyu hak etmediğini belirten Göker, şöyle devam etti:



"Aradaki farkın kapanması gerekiyor. Biz bu fark halen devam ettiği için hisselerdeki yükselişin durması gerektiği kanatinde değiliz. Sonuçta THY en beğendiğimiz şirketler arasında. Şirketin büyüme performansına ve geleceğine dair çok kuvvetli inancımız var."



THY'nin İstanbul'un doğal lokasyon avantajını çok iyi kullandığına dikkat çeken Göker, "Bu durum özellikle transit yolcu sayısına çok olumlu katkı sağlıyor. THY de transit yolcuya çok önem veriyor ve avantajı iyi kullanıyor" diye konuştu. Göker şöyle devam etti:



"Bu sene ilk 8 ayda Avrupa Havayolları Birliği datalarına göre toplam kapasite yüzde 4.2 daralırken, THY yüzde 22 artış gösterdi. Bu da THY'nin slot hakkı kazandığı anlamına geliyor. Yurtdışındaki rakiplerinin boşalttığı slotları THy kapatıyor ve önümüzdeki dönemde bunun meyvesini yiyecek."