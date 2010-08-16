-THY, GROUPAMA SİGORTA İLE ANLAŞTI İSTANBUL (A.A) - 16.08.2010 - Türk Hava Yolları (THY), yapılan ihale sonucunda yaklaşık 24 bin poliçeye 17 ay süreyle hizmet vermek üzere Groupama Sigorta ile anlaşıldığını duyurdu. THY'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şunlar kaydedildi: ''Ortaklığımız ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında imzalanan anlaşma tahtında 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle tüm personelimize sağlık sigortası temin edilmiş idi. Ancak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin sözleşme bitimine 17 ay kalmış olmasına rağmen aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24 bin poliçeye hizmeti ifadan vazgeçtiğini resmi olarak ortaklığımıza bildirmesi üzerine yapılan ihale sonucunda, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından hizmeti kesilen söz konusu yaklaşık 24 bin poliçeye 17 ay süre ile hizmet vermek üzere Groupama Sigorta ile anlaşılmıştır.''