THY Genel Müdürü: Uçaklarda yan koltuğun boş kalacağı yönünde henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş sektöründe alınan yeni tedbirler ve uygulamalar arasında en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Ekşi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan uçaklarda, koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını açıkladı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merak ettiğiniz soru! Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı? Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR.”