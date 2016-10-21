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THY Genel Müdürü Temel Kotil görevinden ayrılıyor

Temel Kotil’in Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin adı kulislerde öne çıkıyor

21 Ekim 2016 00:19

Türk Hava Yolları’nın 2005’ten bu yana genel müdürlüğünü yapan Temel Kotil’in görevinden ayrılacağı kesinleşti. Temel Kotil’in yerine THY’nin yeni genel müdürlüğü için Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin adı kulislerde öne çıkıyor.

Türk Hava Yolları’nın 2005’ten bu yana genel müdürlüğünü yapan Temel Kotil’in görevinden ayrılacağı kesinleşti. Kararın, yarın öğleden sonra yapılacak yönetim kurulu toplantısında alınması bekleniyor.

 

Yeni görevi belli oldu

 

Uçak mühendisi olan Doç. Dr. Temel Kotil’in yeni görevi ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) genel müdürlüğü olacağı öğrenildi. Halen Kotil, TAI’nin yaklaşık bir yıldır yönetim kurulu üyesi.

Temel Kotil’in yerine THY’nin yeni genel müdürlüğü için Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin adı kulislerde öne çıkıyor.

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