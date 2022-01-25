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THY Genel Müdürü: İstanbul Havalimanı’nda seferleri yapmaya başladık

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar dün akşamdan bu yana yapılamıyordu

25 Ocak 2022 19:37

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçak seferlerinin başladığını duyurdu. Ekşi, “İstanbul Havalimanı’nda peyderpey seferleri yapmaya başladık” dedi.

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