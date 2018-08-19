THY Genel Müdürü Ekşi: Bilet fiyatları düşecek

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bilet fiyatlarının düşeceğini duyurdu. Ekşi, "Sürprizlerimiz olacak" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bu yıl sonuna kadar 14, gelecek yıl ise 41 uçağın THY filosuna katılacağını anımsatan Ekşi, "Dolayısıyla büyümemiz yüzde 10'un üzerinde olacak" diye konuştu.

Yeni havalimanıyla sektöre daha fazla kapasite arz edileceğini dile getiren Ekşi, daha fazla uçak seferinin olduğu yerlerde fiyatların göreceli olarak düşmesinin beklendiğini ifade etti. THY'nin biletleri, 49 lira ile 352 lira arasında değişen fiyatla satışa sunduğunu anlatan Ekşi, iç ve dış hatlarda çok makul fiyatlarla uçak bileti satılacağını aktardı.

Yolcuların son dakika aldıkları biletlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle serzenişte bulunduklarına değinen Ekşi, "İç hatlarda biletlerin yüzde 40'ı, 100 liranın altında satılıyor. Bir sürü kampanya yapıyoruz, gelecek seneye yönelik 69 liradan bilet satışı kampanyasını başlattık" ifadesini kullandı.

Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nın rekabeti artıracağına dikkati çekerek, "Rekabetin artmasına bağlı sefer sayıları da artacak. Bu da fiyatların göreceli düşmesini sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bilet fiyatlarının, İstanbul Yeni Havalimanı'na sefer düzenleyecek diğer havayollarının fiyat politikalarına bağlı olarak belirleneceğini dile getiren Ekşi, "Bugünden fiyatlar şu kadar düşer demek mümkün değil. Çünkü bilet fiyatlarını, talepler ve rakipler belirliyor. Rekabetin olduğu yerde kalite artar, fiyatlar da göreceli olarak makul seviyede olur" diye konuştu.