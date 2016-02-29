THY Genel Müdürü: Çin dış hatlara açılınca Avrupa uçuşları için en kârlı aktarma İstanbul olacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, Binali Yıldırım'ın, uçak yakıtının üzerindeki vergiyi kaldırarak havacılık sektöründe büyük bir 'devrim' yaptığını söyledi. Vergiler nedeniyle THY'nin dışarıda rekabet edemediğini söyleyen Kotil, 2009'da yükselişe geçtiklerini belirterek, "2018 ve 2030 perspektifinde THY’nin 200 uçak daha alarak kapasitesini 503’e çıkaracağız" dedi. 2018'de dünyanın en büyük havalimanının İstanbul'da devreye gireceğini hatırlatan Kotil, "Bugüne kadar uçuşlarının yüzde 80’i iç hatlarda olan Çin’in uluslararası sahaya çıkması muazzam bir etki yaratacak. Avrupa uçuşları için en kârlı yol, İstanbul aktarmalı olacaktır. Bu da Asya yolcu kapasitesinin Çin’le İstanbul’a yönelmesi demektir. Bizim Avrupa‘ya yaptığımız yatırım dünyanın en büyük havalimanı İstanbul, Çin’in devreye girmesiyle uçacaktır!" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) ilk kez Lufthansa'yı da geçip Avrupa'nın 1 numaralı şirketi olmasını beklediğini söyleyen Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, THY Genel Müdürü Temel Kotil ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Görüşmenin ardından THY'nin ilk kez Lufthansa'yı da geçip Avrupa'nın bir numaralı şirketi olmasını beklediğini söyleyen Çekirge, "Türkiye 10 yıllık perspektifte dünya çapında rekabetlerin konusu olacaktır." dedi.

Fatih Çekirge'nin "Temel Kotil'in, İstanbul'u uçuracak Çin projesi" başlığıyla yayımlanan (29 Şubat 2016) yazısı şöyle:

Artık bütün dünya kabul ediyor ki...

THY bir başarı markasıdır.

Ve Avrupa’nın en çok koltuk uçuran havayolu şirketi olmuştur.

Nisandaki beklentim; THY ilk kez Lufthansa’yı geçip Avrupa’nın 1 numarası olacak.

Önceki gün bu başarının en önemli isimlerinden Genel Müdür Temel Kotil’le sohbet ediyoruz.

Sorulara geçmeden önce iki not:

1) O hâlâ bir hoca.

Mesela bu pazartesi Endonezya’ya gidiyor, Jakarta’dan Kuala Lumpur’a geçecek.

Üç gün sonra sabah 05.00’te İstanbul’a inecek.

08.30’da İTÜ’de derse girecek.

Çünkü o hâlâ bir hoca.

Dünyanın en büyük üniversitelerinde master, doktora yapmış bir uçak mühendisi...

Diyor ki:

“Öğrenciler soru sordukları zaman rahatlıyorum. En sevdiğim şey sormayı bilene cevap vermek.”



Fıkra gibi



2) Bir de akşam gelen mail’lere bakıp cevap verirken dinleniyor...

Öyle mesajlar alıyor ki...

Bir örnek:

Toronto’dan bir Karadenizli mesaj yazmış...

“

Sayın Genel Müdürüm, biz burada çok sayıda Ordulu ve Giresunluyuz. Sayımız çoktur. Ama bir türlü buradan Ordu’ya, Giresun’a direkt uçamıyoruz. Oysa bizim sayımız yeter... Siz bize direkt uçuş koyabilir misiniz?”

Temel Bey cevap veriyor:

“Elbette koyabiliriz... Ancak bir sefer koyabilmemiz için yılda 73 bin yolcu gerekiyor. Bu sayıyı bulursanız elbette koyarız...”

Gülüyoruz...

Binali Yıldırım devrimi



Şimdi sorulara geçebiliriz...

İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor. Sizin beklentiniz nedir?

-Yaptığımız similasyon çalışmalarına göre. 2035 yılında İstanbul’da 260 milyon yolcu kapasitesi olacak. Şu anda dünyanın en büyük havalimanı Atlanta’da. 90 milyon kapasitesi var.

Ayrıca 2004’te 4 milyon turist İstanbul’a geliyordu. Bu sayı 9 milyona çıktı. 10 yıl içinde 30 milyon turist demektir. Bu da İstanbul’a gelecek olan 30 milyar dolar demektir...

Peki bu nasıl oldu?

-Aslında her şey Sayın Bakanımız Binali Yıldırım Bey’in yaptığı büyük bir devrimle başladı. 2003 yılında uçak yakıtının üzerinde büyük bir vergi vardı. O nedenle THY dışarıda rekabet edemiyordu. Binali Bey hem içeride hem dışarıda bu vergiyi kaldırarak tam anlamıyla havacılık sektöründe bir devrim yaptı. 2008’e kadar bu ivmeyle büyüdük. 2009’da yükselişe geçtik...



Üçüncü Havalimanı





-Şimdi 2018’de dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da devreye giriyor. Burada çok önemli bir faktör var. O da Çin faktörüdür.



Nasıl?



-Çin geçenlerde Airbus 330’un Çin’de üretim hattını aldı. Bu şu demek: Önümüzdeki dönemde Çin dış hat uçuşlara açılıyor. Bugüne kadar uçuşlarının yüzde 80’i iç hatlarda olan Çin’in uluslararası sahaya çıkması muazzam bir etki yaratacak. Avrupa uçuşları için en kârlı yol, İstanbul aktarmalı olacaktır. Bu da Asya yolcu kapasitesinin Çin’le İstanbul’a yönelmesi demektir. Bizim Avrupa‘ya yaptığımız yatırım dünyanın en büyük havalimanı İstanbul, Çin’in devreye girmesiyle uçacaktır...



200 uçak daha alıyoruz

Temel Kotil, “2018 ve 2030 perspektifinde THY’nin 200 uçak daha alarak kapasitesini 503’e çıkaracağını” da söylüyor.

Ve devam ediyor:

“Eğer 500 uçağımızı da İstanbul’daki yeni havalimanına toplasak bu, dünyanın en büyük operasyonu olur. Havaalanı büyüdükçe THY de yolcunun istediği saatlerde uçabilme özgürlüğüne kavuşacak. Bu da rakiplerimize karşı çok büyük bir avantajdır.”

Türkiye’nin üzerine kara bulutlar serpilmeye çalışıldığı bugünlerde...

Temel Kotil’den geleceğe yönelik olarak gelen bu moral yüklü proje, elbette önemlidir.

Kim ne derse desin...

Türkiye 10 yıllık perspektifte dünya çapında rekabetlerin konusu olacaktır.

NOT: THY’nin Batman Superman’a karşı filmi için yaptığı reklam filmine bayıldım... Gotham’a uçmak isteyenler izlesin...