THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Anadolu Efes'i 'Efes' kelimesini sansürleyerek kutladı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sponsoru oldukları Anadolu Efes'in şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlarken "Anadolu" ismini yazıp "Efes" kelimesini kullanmadı. Bazı taraftarlar Ekşi'ye tepki gösterdi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, art arda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, takımı "ve Anadolu kazandı" sözleriyle tebrik etti.
TIKLAYIN | Anadolu Efes üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!