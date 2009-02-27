‘THY felakete davet çıkarmakla suçlanıyor’

CNN International, “THY'nin, Amsterdam yakınlarında yaşanan ölümcül kazadan bir hafta önce uçakların onarımını göz ardı ederek ‘felakete davet’ çıkarmakla suçlandığı ortaya çıktı” dedi





Amsterdam yakınlarında iniş sırasında kaza yapan THY’nin burun ucu adı "Tekirdağ" olan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına ilişkin tartışmalar sürerken, CNN International, “THY'nin, Amsterdam yakınlarında yaşanan ölümcül kazadan bir hafta önce uçakların onarımını gözardı ederek ‘felakete davet’ çıkarmakla suçlandığı ortaya çıktı” dedi.



CNN International, “Türk Havayolları, uçak onarım konusunda suçlanıyorö başlıklı haberinde Hava İş Sendikasının 18 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada THY’yi “Uçuş emniyetinden en temel fonksiyonu olan uçak bakım hizmetlerini yok saymaktaö suçladığına dikkat çekti. CNN International, buna karşın THY yöneticileri ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin uçağın 22 Aralık’ta denetlendiğini söylediklerini kaydetti.



Haberde uluslararası havacılık yetkililerinin THY’nin nispeten iyi bir güvenlik sicilinin olduğunu söyledikleri de yer alırken, 2003 yılındaki Diyarbakır kazasında 70 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldıktan sonra THY’nin son yıllarda filosunu çok büyüttüğüne de işaret edildi.

CNN International haberinde ayrıca THY’nın kısa bir süre önce reklam kampanyası için ünlü Amerikan aktörü Kevin Costner’i kiraladığını, reklamın 70 ülkede gösterilmesinin öngörüldüğünü ancak kazadan sonra askıya alındığını da anlattı. (anka)



