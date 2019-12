THY, Euroleague'e de sponsor oldu

T24 - Avrupa'nın en önemli futbol kulüplerinden Barcelona ve Manchester United imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla ses getiren THY, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu olan ve Türkiye'nin Fenerbahçe Ülker-Efes Pilsen ikilisiyle temsil edildiği Euroleague'e sponsor oldu. İmza törenin açılış maçı önesinde gerçekleştirileceği, Final Four'un da Turkish Airlines Final Foru olarak düzenleneceği açıklandı.



Bu anlaşma ile gelecek sezondan itibaren Euroleague karşılaşmaları 'Turkish Airlines Euroleague Basketball' adı altında oynanacak. Ayrıca sezon sonundaki Final Four karşılaşmaları da 'Turkish Airlines Euroleague Final Four' adıyla oynanacak.



THY'den yapılan açıklamada, bu isim hakkının yazılı ve görsel tüm mecralarda yer alacağı, 5 yıl sürecek olan anlaşmanın, opsiyonlu olarak ayrıca 5 yıl daha uzatılabileceği belirtilerek, Euroleague'in, tarihinde ilk kez bir marka ile isim sponsorluğu yapmış olması bakımından anlaşmanın ayrı bir öneme sahip olduğu kaydedildi.



Açıklamada, bu ortaklık ile aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın, Euroleague ile birlikte 'Euroleague For Life'programı kapsamında Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştireceği vurgulandı. THY'nin isim hakkının yanı sıra başka tanıtım haklarına da sahip olacağının hatırlatıldığı açıklamada, Euroleague logosu ile Türk Hava Yolları logosundan oluşan yeni bir Euroleague logosunun oluşturulması, Euroleague oyuncularıyla reklam filmi çekilmesi, dünya genelinde 197 ülkede yayınlanan Euroleague ve Euro Cup çatısı altında yıl içinde oynanacak toplam 350’ye yakın maç saha zemininde ve çeşitli reklam mecralarında Türk Hava Yolları logosunun yer alması gibi hakların bulunduğu bildirildi.



Euroleague Basketball CEO’su Jordi Bertomeu, yaptığı açıklamada, “Biz uzun zamandır, sadece ekonomik değeriyle değil bizimle gerçekten ortak olacak, dünyada basketbolun gelişiminde rol alacak doğru bir ortak bulmak üzerine çalışıyorduk. Bu anlaşmayı yapmaktan çok memnunuz ve Türk Hava Yolları markasının Euroleague’e katacağı güç ile bütünleşmiş bir ortaklık modeline ulaştık. Sadece Euroleague Basketbol isim sponsorluğu ile değil aynı zamanda oyun sahası dışında bizim müşterek etkinliklerimize katkılarıyla da Türk Hava Yolları isim hakkının bu lig için çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu anlaşma Euroleague Basketball’un kurumsal, ticari, reklam ve sosyal alanlarda da gelişimine imkan sağlayacaktır. Türk Hava Yolları ve yönetimiyle tamamıyla paylaştığımız uluslararası vizyon ve küreselleşme hedefi, bu anlaşmayı basketbol sporu tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri yapmıştır” dedi.





'Önemli bir ayrıcalık'





Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da anlaşmayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:



"Futbol dünyasının en önemli markalarından ikisi olan Barcelona ve Manchester United sponsorluğundan sonra basketbolda Avrupa’nın en büyük ve dünyanın da en saygın organizasyonlarından biri olan Euroleague ile işbirliği yapmak bizim için de önemli bir ayrıcalık olacaktır. Euroleague isim sponsorluğu, markamızın global düzlemdeki gücünü perçinleyen stratejik bir adım olmuştur. Markaya yapılan tüm bu yatırımlar sonucunda, Turkish Airlines markasının cazibesi dünya genelinde zirveye doğru emin adımlarla daha hızlı ilerleyecektir."



Hamdi Topçu ayrıca, “Bu işbirliğinin bizim için diğer bir önemi de Türk Hava Yolları’nın gelirleri içerisindeki en büyük paya sahip olan Avrupa’da 70’in üzerinde noktaya uçuş gerçekleştirmesi sebebiyle de bu bölgedeki potansiyel müşterilerimiz ile markamız arasında çok daha etkin bir iletişim kurmamıza sağlayacağı katkıdır” dedi.