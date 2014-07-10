THY Euroleague'deki rakipler belli oldu

THY Euroleague'de 2014-2015 sezonu kura çekimine İspanya’nın Barcelona kenti ev sahipliği yaptı. Kura çekiminde temsilcilerimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Liv Hospital’ın rakipleri belli oldu.



Kura çekiminde, 6'şar takımın 4 grupta yer alacağı ilk tur müsabakalarının yanı sıra, 8 takım arasından THY Euroleague'de mücadele edecek son ekibi belirleyecek eleme turunun eşleşmeleri de gerçekleştirildi.

THY Euroleague'de Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes’in ikinci, Fenerbahçe Ülker’in üçüncü ve Galatasaray Liv Hospital’ın dördüncü torbadan katıldığı kurada, kural gereği ilk turda aynı ülkeden takımlar birbiriyle eşleşmedi.

Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

Real Madrid

Anadolu Efes

Zalgiris Kaunas

Nizhny Novgordo

Dinamo Banco Di Sardegna Sassari

Elemelerden gelecek takım*

* Telenet Ostend, Asvel, Strasbourg, CEZ Basketball Nymburk, Hapoel Jarusalem, Stelmet Zielona Gora, Unics Kazan ve VEF Riga takımları arasında oynanacak olan eleme karşılaşmalarıyla, THY Euroleague'e katılacak son takım belirlenecek.

B Grubu

CSKA Moskova

Maccabi Tel Aviv

Unicaja Malaga

Alba Berlin

Cedevita Zagreb

Limoges CSP

C Grubu

FC Barcelona

Panathinaikos

Fenerbahçe Ülker

EA7 Emporio Armani Milan

FC Bayern Münih

PGE Turow Zgorzelec

D Grubu

Olympiakos

Valencia Basket

Laboral Kutxa Vitoria

Galatasaray Liv Hospital

Crvena Zvezda Telekom Belgrade

Neptunas Klaipeda

Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Milano kentinde yapılan Final-four organizasyonuna bu sezon İspanya'nın başkenti Madrid ev sahipliği yapacak. Final-Four heyecanı 15-17 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak.