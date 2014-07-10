THY Euroleague'deki rakipler belli oldu

THY Euroleague'de 2014-2015 sezonu kura çekimine İspanya’nın Barcelona kenti ev sahipliği yaptı. Kura çekiminde temsilcilerimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Liv Hospital’ın rakipleri belli oldu.
Kura çekiminde, 6'şar takımın 4 grupta yer alacağı ilk tur müsabakalarının yanı sıra, 8 takım arasından THY Euroleague'de mücadele edecek son ekibi belirleyecek eleme turunun eşleşmeleri de gerçekleştirildi.
THY Euroleague'de Türkiye'yi temsil edecek Anadolu Efes’in ikinci, Fenerbahçe Ülker’in üçüncü ve Galatasaray Liv Hospital’ın dördüncü torbadan katıldığı kurada, kural gereği ilk turda aynı ülkeden takımlar birbiriyle eşleşmedi.
Kura çekimi sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
Real Madrid
Anadolu Efes
Zalgiris Kaunas
Nizhny Novgordo
Dinamo Banco Di Sardegna Sassari
Elemelerden gelecek takım*
* Telenet Ostend, Asvel, Strasbourg, CEZ Basketball Nymburk, Hapoel Jarusalem, Stelmet Zielona Gora, Unics Kazan ve VEF Riga takımları arasında oynanacak olan eleme karşılaşmalarıyla, THY Euroleague'e katılacak son takım belirlenecek.
B Grubu
CSKA Moskova
Maccabi Tel Aviv
Unicaja Malaga
Alba Berlin
Cedevita Zagreb
Limoges CSP
C Grubu
FC Barcelona
Panathinaikos
Fenerbahçe Ülker
EA7 Emporio Armani Milan
FC Bayern Münih
PGE Turow Zgorzelec
D Grubu
Olympiakos
Valencia Basket
Laboral Kutxa Vitoria
Galatasaray Liv Hospital
Crvena Zvezda Telekom Belgrade
Neptunas Klaipeda
Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Milano kentinde yapılan Final-four organizasyonuna bu sezon İspanya'nın başkenti Madrid ev sahipliği yapacak. Final-Four heyecanı 15-17 Mayıs tarihleri arasında yaşanacak.