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Spor

THY Euroleague'de 7. hafta heyecanı

Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Unics Kazan'la Fenerbahçe ise deplasmanda Maccabi FOX ile karşı karşıya gelecek

14 Kasım 2016 14:11

Türkiye adına Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde, 15 ve 16 Kasım Çarşamba günü 8 karşılaşma yapılacak.

Organizasyonda 2 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 7. maçında yarın Rus ekibi Unics Kazan'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de oynanacak.

Son 2 maçında yüzü gülmeyen 4 galibiyetli Fenerbahçe, 7. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile mücadele edecek. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.05'te başlayacak.

THY Euroleague'de 4 galibiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş, 16 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, saat 20.15'te başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da ağırlayacak.

Ligde geçen hafta ilk galibiyetini elde eden Galatasaray Odeabank, 16 Kasım'da Zalgirio Arena'da Litvanya ekibi Zalgiris ile TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 7. hafta maçlarının programı

15 Kasım Salı

20.00 Anadolu Efes (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe (Türkiye)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Baskonia (İspanya)

16 Kasım Çarşamba

20.15 Darüşşafaka Doğuş (Türkiye) - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

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