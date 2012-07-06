THY Euroleague kuraları çekildi

THY Euroleague'de 2012-2013 sezonu kuraları çekildi. Türkiye'ye temsil edecek Anadolu Efes C Grubu, Fenerbahçe Ülker A Grubu, Beşiktaş ise D Grubu'nda yer aldı.
3 temsilcimizden 2 tanesinin tüm rakipleri kesinleşti ancak Fenerbahçe Ülker'in son rakibi ön elemeden sonra belli olacak. Sarı lacivertlilerin son rakibi Unics Kazan, Ulm, Le Mans, Donetsk, Cez Basketball, Telenet Oostende, Cantu, Lukoil Academic takımlarından biri olacak.
THY Euroleague'de gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Panathinaikos
Real Madrid
Khimki Moskova Region
Fenerbahçe Ülker
Union Olimpija
Elemeden gelecek takım
B GRUBU
Maccabi Electra
Montepaschi Siena
Alba Berlin
Unicaja Malaga
Asseco Prokom
Elan Chalon-Sur-Saone
C GRUBU
Olympiacos
Caja Laboral
Anadolu Efes
Zalgiris Kaunas
EA7 Emporio Armani
Cedevita Zagreb
D GRUBU
Barcelona Regal
CSKA Moskova
Partizan
Lietuvos Rytas
Brose Baskets
Beşiktaş
Ön eleme eşleşmeleri
Unics Kazan-Ulm
Le Mans-Donetsk
Cez Basketball-Telenet Oostende
Cantu-Lukoil Academic
Kadınlarda rakipler belli oldu
Basketbolda Kadınlar Euroleague 2012-2013 sezonu kuraları Almanya'nın Freising kentinde çekildi... Temsilcilerimizden Tarsus Belediyespor A, Fenerbahçe B, Galatasaray ise C Grubu'nda yer aldı.
Kura çekiminde, toplam 21 takım 7'şerli takımlar halinde 3 gruba ayrıldı. Ligde Türk ekiplerinden Tarsus Belediyespor A Grubu'nda Rivas Ecopolis(İspanya), Sparta&K M. R. Vidnoje(Rusya), Wisla Can-Pack(Polonya), Bourges Basket(Fransa), UNI Györ (Macaristan) ve BK Brno (Çek Cumhuriyeti) takımları ile eşleşti.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri; Beretta Familia(İtalya), Good Angels(Slovakya), Nadezhda(Rusya), EU Sopron(Macaristan), Arras(Fransa) ve CMS Targoviste(Romanya)...
3. ve son Grup olan C Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri ise; UMMC Ekaterinburg (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prague (Çek Cumhuriyeti), CCC Polkowice (Polonya), USO Modeville (Fransa) ve WBC Novi Zagreb (Hırvatistan)...