THY Euroleague kuraları çekildi

THY Euroleague'de 2012-2013 sezonu kuraları çekildi. Türkiye'ye temsil edecek Anadolu Efes C Grubu, Fenerbahçe Ülker A Grubu, Beşiktaş ise D Grubu'nda yer aldı.

3 temsilcimizden 2 tanesinin tüm rakipleri kesinleşti ancak Fenerbahçe Ülker'in son rakibi ön elemeden sonra belli olacak. Sarı lacivertlilerin son rakibi Unics Kazan, Ulm, Le Mans, Donetsk, Cez Basketball, Telenet Oostende, Cantu, Lukoil Academic takımlarından biri olacak.



THY Euroleague'de gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Panathinaikos

Real Madrid

Khimki Moskova Region

Fenerbahçe Ülker

Union Olimpija

Elemeden gelecek takım



B GRUBU

Maccabi Electra

Montepaschi Siena

Alba Berlin

Unicaja Malaga

Asseco Prokom

Elan Chalon-Sur-Saone



C GRUBU

Olympiacos

Caja Laboral

Anadolu Efes

Zalgiris Kaunas

EA7 Emporio Armani

Cedevita Zagreb



D GRUBU

Barcelona Regal

CSKA Moskova

Partizan

Lietuvos Rytas

Brose Baskets

Beşiktaş



Ön eleme eşleşmeleri

Unics Kazan-Ulm

Le Mans-Donetsk

Cez Basketball-Telenet Oostende

Cantu-Lukoil Academic



Kadınlarda rakipler belli oldu



Basketbolda Kadınlar Euroleague 2012-2013 sezonu kuraları Almanya'nın Freising kentinde çekildi... Temsilcilerimizden Tarsus Belediyespor A, Fenerbahçe B, Galatasaray ise C Grubu'nda yer aldı.



Kura çekiminde, toplam 21 takım 7'şerli takımlar halinde 3 gruba ayrıldı. Ligde Türk ekiplerinden Tarsus Belediyespor A Grubu'nda Rivas Ecopolis(İspanya), Sparta&K M. R. Vidnoje(Rusya), Wisla Can-Pack(Polonya), Bourges Basket(Fransa), UNI Györ (Macaristan) ve BK Brno (Çek Cumhuriyeti) takımları ile eşleşti.



B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri; Beretta Familia(İtalya), Good Angels(Slovakya), Nadezhda(Rusya), EU Sopron(Macaristan), Arras(Fransa) ve CMS Targoviste(Romanya)...



3. ve son Grup olan C Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri ise; UMMC Ekaterinburg (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prague (Çek Cumhuriyeti), CCC Polkowice (Polonya), USO Modeville (Fransa) ve WBC Novi Zagreb (Hırvatistan)...