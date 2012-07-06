T24 LogoT24 Logo
Spor

THY Euroleague kuraları çekildi

THY Euroleague'de Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Beşiktaş'ın gruptaki rakipleri belli oldu

06 Temmuz 2012 16:48

THY Euroleague'de 2012-2013 sezonu kuraları çekildi. Türkiye'ye temsil edecek Anadolu Efes C Grubu, Fenerbahçe Ülker A Grubu, Beşiktaş ise D Grubu'nda yer aldı.

3 temsilcimizden 2 tanesinin tüm rakipleri kesinleşti ancak Fenerbahçe Ülker'in son rakibi ön elemeden sonra belli olacak. Sarı lacivertlilerin son rakibi Unics Kazan, Ulm, Le Mans, Donetsk, Cez Basketball, Telenet Oostende, Cantu, Lukoil Academic takımlarından biri olacak.
 
THY Euroleague'de gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU
Panathinaikos
Real Madrid
Khimki Moskova Region
Fenerbahçe Ülker
Union Olimpija
Elemeden gelecek takım


B GRUBU
Maccabi Electra
Montepaschi Siena
Alba Berlin
Unicaja Malaga
Asseco Prokom
Elan Chalon-Sur-Saone

   
C GRUBU
Olympiacos
Caja Laboral
Anadolu Efes
Zalgiris Kaunas
EA7 Emporio Armani
Cedevita Zagreb
 

D GRUBU
Barcelona Regal
CSKA Moskova
Partizan
Lietuvos Rytas
Brose Baskets
Beşiktaş


Ön eleme eşleşmeleri

Unics Kazan-Ulm
Le Mans-Donetsk
Cez Basketball-Telenet Oostende
Cantu-Lukoil Academic


Kadınlarda rakipler belli oldu
 

Basketbolda Kadınlar Euroleague 2012-2013  sezonu kuraları Almanya'nın Freising kentinde çekildi... Temsilcilerimizden Tarsus Belediyespor A, Fenerbahçe B, Galatasaray ise C Grubu'nda yer aldı.
 
Kura çekiminde, toplam 21 takım 7'şerli takımlar halinde 3 gruba ayrıldı. Ligde Türk ekiplerinden Tarsus Belediyespor A Grubu'nda Rivas Ecopolis(İspanya), Sparta&K M. R. Vidnoje(Rusya), Wisla Can-Pack(Polonya), Bourges Basket(Fransa), UNI Györ (Macaristan) ve BK Brno (Çek Cumhuriyeti) takımları ile eşleşti.
 
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri; Beretta Familia(İtalya), Good Angels(Slovakya), Nadezhda(Rusya), EU Sopron(Macaristan), Arras(Fransa) ve CMS Targoviste(Romanya)...
 
3. ve son Grup olan C Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri ise; UMMC Ekaterinburg (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prague (Çek Cumhuriyeti), CCC Polkowice (Polonya), USO Modeville (Fransa) ve WBC Novi Zagreb (Hırvatistan)...

ETİKETLER

thy euroleaguefenerbahçeanadolu efesbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24