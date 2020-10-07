T24 LogoT24 Logo
Spor

THY Euroleague'de ikinci hafta başlıyor

İlk hafta maçında Anadolu Efes, evinde oynadığı karşılaşmada Zenit'e 73-69 mağlup olmuştu.

07 Ekim 2020 10:16

THY Euroleague'de ikinci hafta CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç ile başlayacak.

THY Euroleague'de ikinci hafta heyecanı 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanı açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak. Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak.

Türkiye'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan'da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya'da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya'da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de haftanın programı

8 Ekim Perşembe

20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona
20.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
22.00 Real Madrid - Valencia Basket

9 Ekim Cuma

20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
21.00 Panathinaikos - Olympiakos
21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih
21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne.

ETİKETLER

thy euroleaguethy euroleague programıanadolu efescska moskovazenitFenerbahçe Beko
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24