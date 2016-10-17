THY Erbil ve Bağdat seferlerini durdurdu

THY, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınmasına yönelik askeri operasyonun başlaması üzerine Bağdat ve Erbil'e Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, THY bu gün saat 18.15'de yapacağı TK- 314 sefer sayılı Erbil ve 17.35 'de yapacağı 302 sefer sayılı Bağdat uçuşlarını karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, diğer uçuşların iptal edilip edilmediği bu uçakların yolcularının dagece yapılacak seferlerle gönderileceği bildirildi.