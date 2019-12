-THY EMPIRE STATE BİNASINDA OFİS AÇIYOR NEW YORK (A.A) - 16.02.2011 - Türk Hava Yolları (THY), New York'un en önemli binalarından ''Empire State'' binasında yeni ofis açıyor. Haftalık ''New York Observer'' gazetesi konuyla ilgili haberinde, New York'a uçuşlarını son aylarda artıran THY'nın dünyanın en ünlü iş yeri binasında ofis açmasının da şaşırtıcı olmadığı yorumu yapıldı. THY'nın Empire State binasının 75. katındaki 545 metrekarelik ofisiyle, binada bulunan ''Air China'' ve ''Lufthansa'' gibi önemli havayolu şirketlerine katıldığı bildirilen haberde, THY'nın Westbury'deki ofisinden bu ay içinde Manhattan'ın 5. Caddesindeki Empire State binasına taşınacağı kaydedildi. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Başkanı Kaya Boztepe de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''THY'nın, Amerika'da yaşayan yarım milyon vatandaş ve iki milyon soydaşın gözlerini yaşartan gururu olduğunu, THY'nın verdiği servisle, artan kapasitesiyle, başarılı reklam kampanyalarıyla yerel ve yabancı basında isminden sözettiren iddialı bir konuma sahip olduğunu'' belirtti. ''THY, Amerika ve özellikle New York denilince akla ilk gelen Empire State binasında yeni ofisini açarak bu heyecanımıza heyecan kattı'' diyen Boztepe, THY'nın başta yöneticileri olmak üzere tüm THY ekibini tebrik etti.