T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

THY: Elektronik eşyaları bagaja koymanıza gerek yok

Türk Hava Yolları, ABD ve İngiltere varışlı uçuşlarda kabin içinde yasaklanan elektronik eşyaları taşımak için özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı, İngiltere uçuşlarında fotoğraf makinalarının yasaklanmadığını duyurdu.

24 Mart 2017 19:19

Türk Hava Yolları, ABD ve İngiltere'nin yeni kuralları doğrultusunda kabine alınmayacak elektronik eşyalar için özel bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

Uygulamaya göre cep telefonundan büyük elektronik aletler uçak kapısına kadar yolcuyla birlikte taşınıp buradaki görevlilere teslim edilebilecek.

THY, bu şekilde topladığı cihazları uçuş boyunca "itinalı bir şekilde özel bagajlarla" taşıyacak.

Verdikleri elektronik cihazların karşılığında birer etiket alan yolcular, uçaktan indiklerinde de etiketlerini geri vererek cihazlarını alabilecek.

Anadolu Ajansı'na konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Ekşi, cihazların köpük kutulara konduktan sonra darbeye dayanıklı özel valizlere yerleştirileceğini söyledi ve ekledi:

"Yolcuların cihazlarının kaybolmayacağını veya hasar görmeyeceğini garanti ediyoruz."

paylaştı

Buna göre ABD varışlı uçuşlarda diğer elektronik cihazlarla birlikte kabine alınması yasaklanan fotoğraf makinaları İngiltere varışlı uçuşlarda yasaklanmayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Türk Hava Yolları ABDHava Yolları ABDAjansıTHY Yönetim Kurulu Başkanı Bilal EkşiABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24