THY 'Dreamliner' siparişi verdi

Türk Hava Yolları (THY) Amerikan Boeing şirketine 40 adet 787-9 tipi (Dreamliner) çift motorlu yolcu uçağı sipariş etti. Uzun menzilli seferlerde hizmet verecek olan uçakların alım sözleşmesi New York'ta imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme THY adına Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı tarafından imzalandı.

İlker Aycı üçüncü İstanbul havalimanı için filolarını büyüttüklerini ve Amerikan şirketinin Türk hükümeti, THY ve diğer Türk şirketleriyle araştırma ve geliştirme işbirliğini arttıracağını söyledi. 40 Dreamliner'ın sipariş bedeli 11 milyar doları buluyor. Ancak uçak imalatçıları büyük siparişlerde fiyat indirimi yaptığından THY'nin filosuna yeni katılacak uçaklara ne kadar ödeme yapacağı kesinleşmedi.

THY Boeing'i Airbus'a tercih etti

THY Airbus 350-900 ile Boeing 787-9 arasındaki tercihini uzun değerlendirmelerden sonra Amerikan markasından yana yaptı. Birkaç hafta önce de Malezya Hava Yolları Airbus yerine Dreamliner yolcu uçaklarını alacağını duyurmuştu. THY daha önce de Boeing'e 75 adet 737 MAX sipariş etmişti. 787-9 önceki modelden 6 metre daha uzun olup 20 yolcu daha fazla taşıyabiliyor. Saatte 954 kilometre hıza ulaşabilen 787-9'un menzili 14 bin 800 kilometreyi buluyor.

Yeni Boeinglerin üslendirileceği üçüncü İstanbul havalimanın ilk bölümü 29 Ekim 2018'de hizmete girecek. İhtiyaca göre genişletilecek olan havalimanında altı pist, dört terminal ve sekiz kule bulunacak. Limanın yıllık yolcu kapasitesi 150 milyon olacak. 143 körüklü havalimanı dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus 380'ların dördüne aynı anda servis verebilecek.

THY'nin sekiz Boeing 747-8 için şirketle pazarlık yaptığı ve Jumbo'nun yardımıyla günde üç kez yapılan uzun menzilli seferlerin ikiye indirilebileceği öğrenildi. Artan siparişler üzerine Boeing şirketi Everett ve Charleston tesislerindeki 787 üretimini ayda 12'den 14'e çıkarmıştı.

DW, dpa/AG, BÖ

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