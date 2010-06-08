THY donanım anlaşması imzaladı

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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) 66. Genel Kuruluna katılan Kotil ile Rambaud arasındaki imza töreni, Berlin'de bugün başlayan Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarında (ILA) Rockwell Collins şirketinin standında yapıldı.





Kotil, imza töreninden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen dönemde 30 adet Airbus A320, 35 adet de Boing-737 tipi yolcu uçağı aldıklarını belirterek, "Uçakları Boing ve Airbus üretiyor. Ancak bunun için de donanım ihtiyacı var. Bu donanım ihalesini Rockwell Collins kazanmıştı. Bunun anlaşmasını imzaladık" dedi.





Bunun çok kapsamlı bir anlaşma olduğunu ve 10 yıl süreceğini ifade eden Kotil, THY teknik servisinin de uçaklara ciddi bir bakım niteliği kazandıracağını kaydetti.





Türk havacılık sektörünü de değerlendiren Kotil, IATA toplantısında yapılan bir sunumda, THY'nin, yüzde 10'luk kar marjını yakalayan hava yolları arasında gösterilmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.





Havacılık sektörünün bu yıl çok başarılı olacağının tahmin edildiğini belirten Kotil, THY'de de yolcu sayısının yıl başından beri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttığını, doluluk oranını 2,5 puan artırdıklarını belirtti.





"Krizde ne kadar aktif olursanız o kadar avantaj sağlıyorsunuz. Biz geçen seneki aktifliğimizin hediyesini kar olarak almıştık. Aktiflik bu yılda da bize büyük bir kapasite olarak dönüyor" diyen Kotil, 2011 yılının daha da fazla önem kazanacağını söyledi.





Satın alınan uçakları devralmaya başladıklarını, büyük kapasiteli uçak sayısının da 20'den 40'a yükseleceğini ifade eden Kotil, "Bu önemli bir şey. Gücümüz iki kat artıyor. Elimiz, kolumuz daha uzak yerlere gidecek inşallah" şeklinde konuştu.