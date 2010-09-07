THY dergisinde şampanya reklamını yayımlamadı

T24

Skylife bunu ilk kez yapmıyor!



Olayı Cengiz Semercioğlu Hürriyet gazetesindeki köşesinde ortaya çıkardı. Semercioğlu'nun Hürriyet'in ek yayını Kelebek'te çıkan (6 Eylül 2010) yazısı şöyle:"Geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası, Türk Hava Yolları’nın dergisi Skylife’a eylül sayısında yayınlanmak üzere bir ilan gönderdi. Garanti, pek çok diğer banka gibi Skylife’ın neredeyse her sayısına ilan veren bir şirket. Bankanın kartı American Ekspres’in bayrama özel kampanyasının anlatıldığı bu ilanda, bir restoranda yemek yiyen kadınla erkek yer alıyor. Çiftin hemen arkasında, biraz daha flu olarak bir garson bulunuyor.Kovada bulunan şampanya şişesini açıp, şampanya kadehine koymaya hazırlanırken görünen bir garson. Skylife yönetimi, ilanı hazırlayan ajansa nazik bir şekilde bu ilanı kullanamayacaklarını, değiştirmeleri gerektiğini söylüyor. Gerekçe; “Bu fotoğrafta şampanya görseli bulunuyor”... THY son yıllarda yaptığı müthiş atılımlarla hepimizin takdirini kazanan bir şirket. Peki Türkiye’nin sınırlarını aşmış, Avrupa’nın en önemli havayollarından biri olmuş bir şirketin dergisinde şampanyalı ilan kullanmamasında nasıl bir mantık olabilir? THY’de sadece Türkler uçmuyor. Avrupa’dan ve 40 milletten, farklı dinlerden insanların kullandığı bir dünya şirketi bu... THY yönetimi de her adımı bu bilinçle atıyor. Ama birileri çıkıp böyle bir çuval inciri berbat ediyor işte. Eminim bu kadar başarılı işe imza atmış THY yönetiminin bu işten haberi bile yoktur.Hep söylüyorum, kraldan çok kralcılar zarar veriyor bu hükümete... Birileri kalkıp ponpon kızları yasaklıyor. Birileri kalkıp şampanyalı ilan yayınlamıyor. Bu yüzden benim gibi “Aklım evet, kalbim hayır diyor” diyenler de hızla ‘hayır’a doğru kayıyor..."Yazar Buket Uzuner, Haziran 2009'da THY Skylife dergisindeki 'İstanbul Moda'daki iskelede içki yasağı'na ilişkin yazdığı yazının sansürlendiğini iddia ederek 1 TL'lik dava açtı. Davanın kazanılmasının ardından Skylife sansürlenen yazıyı yayımlamaya ve Uzuner'e 1 TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.Skylife dergisi, model Tuğçe Kazaz'ın Gizia markasının reklam ilanlarındaki görselinde 'göğüs dekoltesi fazla' olduğu gerekçesiyle reklamı yayınlamadı. Skylife yönetimi şöyle bir açıklama yaptı: Eylül 2003’ten bu yana yürüttüğümüz ihalede, teknik Şartnameden kaynaklı olarak görsellerinizi kullanamamaktayız. Bu kararı veren THY Reklam ve Halkla İliŞkiler Departmanı’dır. Görselin göğüs dekoltesinin fazla olduğu gibi bir yorum yapmak doğru olabilir. İmza: Sky Life Reklam SatıŞ Direktörü...