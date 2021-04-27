THY'den "seyahat izin belgesi" açıklaması

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, tam kapanmanın yapılacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı. Belirlenen muafiyetler dışında uygulanacak sokağa çıkma yasağında, şehirler arası seyahatlerin de izne tabi olacağı vurgulandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz,

Yetkili otoritelerin kararı gereği 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler." ifadelerini kullandı.

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