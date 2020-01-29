THY'den Koronavirüs açıklaması: Çin uçuşlarıyla ilgili gerekli değerlendirme yapıldı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs nedeniyle Çin uçuşları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını açıkladı.

Üstün'ün twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Şarkıcı Mustafa Sandal, Türk Hava Yolları’nın Çin’in Xi’an kentine uçuş yapan ekibinin, uçaktaki bir yolcuda Koronavirüs olduğu şüphesiyle karantinaya alındığı yönündeki bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sandal, THY'ye seslenerek, "Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!” çağrısında bulundu.

TIKLAYIN | Şarkıcı Mustafa Sandal’dan THY’ye tepki: Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen