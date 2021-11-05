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Ekonomi

THY'den ilk 9 ayda net 6.2 milyar TL kâr

THY'nin kargo gelirleri ise 2021 üçüncü çeyrekte yüzde 45,1 arttı

05 Kasım 2021 10:04

Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılının ilk 9 ayında 6,2 milyar TL net dönem kârı elde ettiğini açıkladı. 

THY 2021 yılının 3. çeyreğinde 6,3 milyar TL net dönem kârı elde ederken, geçen yılın aynı döneminde 946 milyon net zarar açıklamıştı. Şirketin yılın ilk 9 ayındaki performansı ise 6,2 milyar TL net dönem kârı olarak paylaşıldı.

Ekonomist Dergisi'nin haberine göre THY, kargo gelirini ise 2021 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1, 2021’in ilk 9 ayında ise yüzde 45,3 oranında artırdı.

Diğer taraftan şirket 2021 yılının ilk 9 ayında toplam 31 milyon yolcu taşıdı. 

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