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Ekonomi

THY Chelsea'ye sponsor mu oluyor?

Samsung ile yollarını ayırması beklenen Chelsea’nin listenin ilk sırasına THY’yi aldığı ortaya çıktı

09 Eylül 2014 14:12

Lionel Messi ve Kobe Bryant ile tarihe geçen bir sponsorluk anlaşması yapan THY bu kez gözünü Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea’ye dikti.

Barcelona, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi devlere sponsor olan THY, forma sponsorluğu için harekete geçti. Sezon sonunda forma sponsoru olan Samsung ile yollarını ayırması beklenen Chelsea’nin listenin ilk sırasına THY’yi aldığı ortaya çıktı.

Koray Durkal'ın Hürriyet'teki haberine göre, “Dünyayı maviye boyamak” sloganıyla yola çıkan ve 2005 yılından bu yana Chelsea’ye destek veren Samsung’la 2013 yılında oldukça küçük bir tanıtımla sözleşme yenileyen İngiliz ekibinin sezon sonunda 10 yıllık bu ortaklığa son vermesi bekleniyor.

Adidas ile 300 milyon pound karşılığında 10 yıllık bir sözleşmeye imza atan Chelsea’nin, sponsor konusunda alternatifler aradığı ve THY’yi bu nedenle ilk sıraya aldığı belirtildi.

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