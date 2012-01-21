THY Çek Havayolları'nın peşinde

T24 - 2008 yılından bu yana birçok havayolu şirketle ismi anılan Türk Hava Yolları'nın kendine ortak arayan Czech Airlines (Çek Havayolları) ile ilgilendiği öne sürüldü.



Çek basınında çıkan haberde THY'nin Prag Havalimanı'nı Avrupa'da bir merkez yapabilmek için destek olacak bir yatırımcı arayan Czech Arlines ile ilgilendiği yazıldı.

Emirates de talipler arasında



Habertürk'ün haberinde; THY dışında Etihad, Qatar Airways ve Emirates'in de şirketle ilgilendiği belirtilirken, anlaşmanın yılın ikinci yarısında yapılabileceği kaydedildi.



Haber üzerine dün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapan, THY, "Çek Havayolları ile ortaklık yönünde şu anda alınmış bir yönetim kurulu kararımız olmamakla birlikte, daha önce de açıklandığı gibi ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde, oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna duyuyuruz" diyerek kapının tamanen kapalı olmadığını da göstermiş oldu. 31 uçak filosu ile hizmet veren 1923 yılında kurulan Avrupa'nın en eski havayolu şirketlerinden biri olan Czech Airlines, 48 ülkede, 135 noktaya sefer düzenliyor. Prag merkezli Çek milli havayolu şirketi karşılıklı İstanbul- Prag uçuşlarını yapıyor.

Yabancıların hayalini süslüyor



Tek yabancı şirket satın alımını 2008 yılının sonunda Bosna Hersek Havayolları'nın yüzde 49 hissesini alarak yapan THY'nin şimdiye kadar birçok havayolu şirketiyle adı birlikte anıldı. 2008 yılında Avusturyalı Havayolu şirketi Austrian Airlines'ın denetleme kurulunun aralarında THY'nin de bulunduğu dört olası alıcıdan oluşan listeyi değerlendirmeye alan THY'nin Polonya'nın 1929 yılında kurulan öncü havayolu şirketlerinden LOT Polish Airlines'ı satın almak istediği de öne sürülmüştü.



2010 yılında aynı zamanda şirketin İspanya merkezli Spanair ile de en fazla yüzde 49 olmak üzere satın alma görüşmelerinde bulunduğu yazıldı. Geçen yıl da THY'nin Sırbistan'ın milli havayolu şirketi Sırbistan Havayolları'nı satın almak için görüşmelere hazırlandığı belirtildi.

3. havalimanı 100 milyon yolcu ağırlayacak



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, Türkiye genelinde yolcu sayısının 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 118 milyon 425 bine yükseldiğini belirterek, ''Toplam inen kalkan yolcu trafiğinde Atatürk Havalimanı birinci, Antalya Havalimanı ikinci, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı üçüncü oldu'' dedi Birdal, DHMİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın sohbet toplantısında, 2011 yılını değerlendirerek 2012 yılı yatırım planları hakkında bilgi verdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal, İstanbul'a 3. havalimanının Türkiye'nin gündeminde bir konu olduğunu ve bununla ilgili doğrudan bir görevlendirme yapılmamasına karşın çeşitli kuruluşlar tarafından ön hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Birdal, "İstanbul'a 3. havalimanı başlangıçta 100 milyon kapasiteli bir havalimanı olacak. Büyüklük olarak planlamamız, 100 milyonla başlayıp daha yukarıya çıkacak şekilde büyümeye imkan sağlayacak bir yapı içine oturtmak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

Askeri alan aprol yapılacak



Birdal, Atatürk Havalimanı'nın şehrin ortasında kalması nedeniyle istedikleri ölçüde ve boyutlarda gelen talepleri karşılayacak bir fiziki büyümeye imkan vermediğini kaydetti. Askeri alanın alınması ve burada sivil tesislerin yapılmasıyla ilgili uzunca süredir görüşmelerin yapıldığına işaret eden Birdal, ''Artık burada sona doğru gelindi. Alınacak askeri kısma apron yapılacak. Apron kapasitesinde bir rahatlama olmasını amaçlıyoruz'' dedi.



