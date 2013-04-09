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THY çalışanları yarın greve gidiyor

Hava-İş Sendikası, Türk Hava Yolları'nda (THY) yarın grev kararı almayı kararlaştırdığını açıkladı

09 Nisan 2013 13:03

Hava-İş Sendikası, yarın grev kararının nedenlerini kapsayan bilgilendirme yaparak, grev kararını işyerlerinde ilan edecek.
 
Türkiye Sivil Havacılık Sendikası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sendikamızın THY'deki grev kararı öncesi sağduyu ile hareket ederek yarattığı çözüm fırsatı işverence değerlendirilmemiş ve sekter bir tutumla 305 işçinin işe dönüşü dahil tüm uyuşmazlıkların çözümü için görüşmelerin başlatılması teklifimizin kabul edilmediği işveren yetkililerince sendikamıza sözlü olarak iletilmiştir" denildi.

Gelişme üzerine toplanan sendika yönetim kurulunun 10 Nisan 2013 tarihinde grev kararı alınmasına karar verdiği belirtildi.

Hava-İş, 10 Nisan'da gelişmelerle ilgili ve grev kararının nedenlerini kapsayan bilgilendirme yaparak, grev kararını işyerlerinde ilan edecek.

Açıklamada, "Hava-İş'in sağduyu ve iyi niyetle uzattığı uzlaşma elinin işverence değerlendirmeye gerek görülmemesi sonucu olarak sendikamız da bu tarih itibarı ile içinde 305 işçinin işe geri dönüşü olmayan hiçbir teklifi tartışmayacaktır" denildi.

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