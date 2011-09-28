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Spor

THY, Bursaspor'u ''uçurmaya'' devam edecek BURSA (A.A)

28 Eylül 2011 13:38

-THY, Bursaspor'u ''uçurmaya'' devam edecek BURSA (A.A) - 28.09.2011 - Bursaspor'un dış ilişkilerden sorumlu yöneticisi İrfan Koç, geçen sezon ulaşım sponsoru olan Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunun bu yıl da süreceğini söyledi. Koç, yaptığı açıklamada, kulübün ulaşım sponsoru olan THY'den çok memnun olduklarını belirterek, bu birliktelik sayesinde geçen yıl güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Yapılan görüşmelerde sponsorluğun iyileştirilerek devamı konusunda anlaştıklarını ifade eden Koç, ''Geçen sezon ulaşım sponsorumuz olan THY'nin sponsorluğu bu yıl da sürecek. THY ile işbirliğimizin uzun soluklu olacağına inanıyorum'' dedi.

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