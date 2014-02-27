THY milletvekili Muhammed Çetin'in bu kez de biletini iptal etti

THY'nin, AKP’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Muhammed Çetin'e yönelik tavrına bir yenisi eklendi. Çetin, Pakistan ziyareti dönüşünde THY’nin, uçak biletini iptal ettiğini, yeni bilet alımında da çeşitli sıkıntılara maruz bırakıldığını açıkladı.

İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, Pakistan’dan Türkiye’ye gelmek için bineceği uçakla ilgili bilet konusunda önüne çıkarılan sorunları takipçileriyle paylaştı.

Muhammet Çetin, THY’nin 06:25’de İslamabad’dan kalkacak olan TK 711 sefer sayılı uçağı için almış olduğu biletin iptal edildiğini, daha sonra ödemesini yaparak yeni bir bilet almak zorunda bırakıldığını Twitter hesabından duyurdu. İptal edilen ve almış olduğunu ikinci biletinin fotoğrafını da paylaşan Çetin, yeni bilet alacağı esnada çağrı merkezinden hattın bilerek kesildiğini anlattı. Çetin mahkeme önünde hakkını arayacağını bildirdi.

THY Milletvekili Çetin’i uçaktan indirmek istemişti

Geçtiğimiz hafta Cuma günü milletvekili Muhammet Çetin'in Pakistan'a gitmek için bindiği THY uçağından indirilmek istenmişti. Skandal basına yansıyınca, pist başında durdurulan uçak saatler süren rötarın ardından havalanmıştı.

İşte Muhammet Çetin'in Twitter'den yayımladığı mesaj şöyle: