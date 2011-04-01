-THY, BOEING İLE 15 ADET UÇAK İÇİN ANLAŞMA İMZALADI İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Boeing ile 15 adet Boeing 737 uçağı için sipariş anlaşması imzaladı. Konuya ilişkin açıklamada, THY'nin geçen ay opsiyon hakkını kullanarak kesin siparişe çevirdiği 15 adet yeni nesil Boeing 737 uçağı için sipariş anlaşması imzaladığı belirtildi. THY anlaşma kapsamında, geçen yıl satın aldığı 20 uçağa ek olarak, liste fiyatı üzerinden toplam değeri 1,2 milyar dolar tutan 10 adet Boeing 737-800 ve 5 adet 737-900ER daha sipariş etti. THY Genel Müdürü Temel Kotil, açıklamadaki değerlendirmesinde, ''Boeing 737'ler, daha fazla noktaya sefer düzenleyerek gerçek bir küresel uçuş ağı oluşturmamıza destek olacak. Yeni uçaklarımız, filomuzun verimliliğini ve yolcu konforunu daha da artıracak'' değerlendirmesinde bulundu. Boeing Ticari Uçaklar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marlin Dailey de ''Yeni 737 siparişi, Türk Hava Yollarıyla süregelen işbirliğimizin önemli adımlarından bir yenisi oldu. Boeing 737'lerin üstün verimliliği ve güvenilirliğiyle bütünleşen yeni Boeing Sky Interior kabin konsepti, Türk Hava Yollarının başarıyla genişleyen uçuş ağına katkı sağlayacak'' ifadesini kullandı. Açıklamada verilen bilgiye göre, Boeing'in THY'ye teslim edeceği yeni nesil 737'lerin tamamı, yenilikçi kabin tasarımı Boeing Sky Interior'a sahip olacak. Sipariş edilen yeni nesil 737 uçaklarında ayrıca, Boeing'in sertifikasyon aşamasında olan, 737'lerin yakıt performansını yüzde 2 daha artıracak performans geliştirme paketi de bulunacak.