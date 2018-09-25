"THY Avrupa Ligi'nde yukarıyı hedefleyecek bir takım kurduk"

Lacivert-beyazlı ekibin tecrübeli başantrenörü Ataman, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen medya gününde soruları cevapladı. Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon öncelikli hedeflerinin THY Avrupa Ligi olduğunu ve bu kulvarda play-off'lara kalmayı amaçladıklarını söyledi.

Geçen sezonun sona ermesinin ardından ciddi bir çalışma yaptıklarını belirten 52 yaşındaki başantrenör, "Yönetimin büyük fedakarlıklarıyla bütçemizi yüzde 25 artırarak, THY Avrupa Ligi'nde daha rekabetçi olacak ve yukarıyı hedefleyecek bir takım kurduk. İyi bir transfer dönemi geçirdik. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Anadolu Efes'in sezon başladığında hem lige hem de THY Avrupa Ligi'ne hazır olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hayallerimizde Dörtlü Final var"

Ergin Ataman, lacivert-beyazlı ekibe THY Avrupa Ligi'nde yeniden Dörtlü Final oynatmayı çok istediğini aktardı.

Güçlü bir kadro kurduklarını ama THY Avrupa Ligi'nde çok iyi 15 takımla karşılaşacaklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Hayallerimizde en yukarılarda Dörtlü Final var ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bizim gibi 11-12 takım, şampiyonluğa aday. Zorlu bir mücadeleye girişeceğiz ama her takım kadar biz de kendimize inanıyoruz. Anadolu Efes en son 2000'de Dörtlü Final oynadı. Dörtlü Final'e yeniden gelmeyi çok istiyoruz. Yeniden oralarda olabilirsek bu bizim için muhteşem olur. Ancak adım adım ilerlememiz lazım. Öncelikli hedefimiz play-off'lar olacak" şeklinde görüş belirtti.

"En az 1 Türk oyuncu sürekli sahada olmalı"

Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5'e düşürülen yabancı oyuncu sayısı ile ilgili kararı yeterli bulmadığını belirtti.

Değişikliğin verimli olacağını düşünmediğini vurgulayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"En az 1 Türk oyuncunun sürekli sahada olacağı bir karar alınması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu oyuncunun devşirme kuralından faydalanılmayan biri olması milli takıma katkı sağlayabilir. Yeni kuralla yine birçok takım sahada 5 yabancı oyuncuya 35-37 dakika süre verebilir ve bu da Türkleri sadece yabancıları dinlendiren oyuncu pozisyonuna dönüştürebilir. Sadece yabancı sayısı 6'dan 5'e indi. Biraz popülist bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Türkiye Basketbol Federasyonunun genç oyuncuları koruyacak ve daha fazla rol almasını sağlayacak modeller üretmesi gerekiyor. Bu konuda oldukça eksik kaldığımızı görüyorum. Bu, milli takıma da yansıyor. NBA'de forma giyen oyuncular olmadığında sıkıntı çekiyoruz. Buna formül bulmamız gerekiyor. Önemli olan, milli takımda sorumluluk sahibi oyuncu yetiştirebilmek. Bu kurallar yüzünden milli takımdaki birçok oyuncunun kendi takımında sorumluluk alamadığını görüyoruz. Bu kuralın yeterli olmadığını düşünüyorum"

"Milli takımın Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum"

Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılacağını düşündüğünü söyledi.

Avrupa Elemeleri'nde ikinci tura Karadağ ve Slovenya galibiyetleriyle başlayan ay-yıldızlıların önemli bir avantaj elde ettiğini belirten Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Ay-yıldızlıları aldığı bu galibiyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Birçok Avrupa ülkesinin aksine NBA'de oynayan oyuncuları milli takıma getirdiği için federasyonu da kutluyorum. Wilbekin'in devşirilmesi de önemliydi. Bundan sonra eleme maçlarında büyük bir aksilik olmaması halinde milli takımın Dünya Kupası'na katılacağını düşünüyorum. Milli takımın yeni oluşan ilk 5'inin (Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Semih Erden ya da Sertaç Şanlı ve Scottie Wilbekin) Dünya Kupası'nda önemli işler yapacağına inanıyorum"