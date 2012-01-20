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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Top 16 turunda ilk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A)

20 Ocak 2012 02:16

-THY Avrupa Ligi'nde Top 16 turunda ilk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turunda ilk maçlar tamamlandı. Ligde Türkiye'yi temsil eden 2 takımın mücadelesinde, (E) Grubunda Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park'ı 68-62 yendi. (G) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker ise ilk maçında sahasında ağırladığı Rusya'nın Unics Kazan takımına 76-71 yenildi. Top 16 turunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. İlk hafta maçlarında şu sonuçlar alındı ve gruplarda puan durumu şöyle oluştu: /* (E) Grubu: TAKIM              O   G   M    A   Y   P   Ave.      ------------------------------------------------ 1. CSKA Moskova    1   1   0   86  78   2    8   2. Anadolu Efes    1   1   0   68  62   2    6 3. Galatasaray MP  1   1   0   62  68   1   -6 4. Olimpiakos      1   0   1   78  86   1   -8  Olimpiakos - CSKA Moskova:               ( 78 - 86 ) Anadolu Efes - Galatasaray Medical Park: ( 68 - 62 )  (F) Grubu:  TAKIM                 O   G   M   A   Y   P  Ave.      ------------------------------------------------- 1. Montepaschi Siena  1   1   0  81  67   2   14   2. Unicaja            1   1   0  80  79   2    1 3. Real Madrid        1   0   1  79  80   1   -1    3. Gescrap BB         1   0   1  67  81   1  -14  Montepaschi Siena - Gescrap BB: ( 81 - 67 ) Unicaja - Real Madrid           ( 80 - 79 ) (G) Grubu: TAKIM                   O   G   M   A   Y   P   Ave.      --------------------------------------------------- 1. Panathinaikos        1   1   0  78  57   2   21   2. Unics Kazan          1   1   0  76  71   2    5   3. Fenerbahçe Ülker     1   0   1  71  76   1   -5  3. EA7 Emporio Armani   1   0   1  57  78   1  -21   Unics Kazan - Fenerbahçe Ülker :     ( 76 - 71 ) EA7 Emporio Armani - Panathinaikos:  ( 57 - 78 ) (H) Grubu: TAKIM                   O   G   M   A   Y   P   Ave.      ---------------------------------------------------- 1. Maccabi Tel Aviv     1   1   0  84  76   2    8 2. Barcelona Regal      1   1   0  65  60   2    5 3. Cantu                1   0   1  60  65   1   -5 4. Kaunas               1   0   1  76  84   1   -8 Zalgiris Kaunas - Maccabi Electra:  ( 76 - 84 ) Barcelona Regal - Bennet Cantu:     ( 65 - 60 ) */

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