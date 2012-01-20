-THY Avrupa Ligi'nde Top 16 turunda ilk hafta maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Basketbol THY Avrupa Ligi Top 16 turunda ilk maçlar tamamlandı. Ligde Türkiye'yi temsil eden 2 takımın mücadelesinde, (E) Grubunda Anadolu Efes, Galatasaray Medical Park'ı 68-62 yendi. (G) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe Ülker ise ilk maçında sahasında ağırladığı Rusya'nın Unics Kazan takımına 76-71 yenildi. Top 16 turunda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. İlk hafta maçlarında şu sonuçlar alındı ve gruplarda puan durumu şöyle oluştu: /* (E) Grubu: TAKIM O G M A Y P Ave. ------------------------------------------------ 1. CSKA Moskova 1 1 0 86 78 2 8 2. Anadolu Efes 1 1 0 68 62 2 6 3. Galatasaray MP 1 1 0 62 68 1 -6 4. Olimpiakos 1 0 1 78 86 1 -8 Olimpiakos - CSKA Moskova: ( 78 - 86 ) Anadolu Efes - Galatasaray Medical Park: ( 68 - 62 ) (F) Grubu: TAKIM O G M A Y P Ave. ------------------------------------------------- 1. Montepaschi Siena 1 1 0 81 67 2 14 2. Unicaja 1 1 0 80 79 2 1 3. Real Madrid 1 0 1 79 80 1 -1 3. Gescrap BB 1 0 1 67 81 1 -14 Montepaschi Siena - Gescrap BB: ( 81 - 67 ) Unicaja - Real Madrid ( 80 - 79 ) (G) Grubu: TAKIM O G M A Y P Ave. --------------------------------------------------- 1. Panathinaikos 1 1 0 78 57 2 21 2. Unics Kazan 1 1 0 76 71 2 5 3. Fenerbahçe Ülker 1 0 1 71 76 1 -5 3. EA7 Emporio Armani 1 0 1 57 78 1 -21 Unics Kazan - Fenerbahçe Ülker : ( 76 - 71 ) EA7 Emporio Armani - Panathinaikos: ( 57 - 78 ) (H) Grubu: TAKIM O G M A Y P Ave. ---------------------------------------------------- 1. Maccabi Tel Aviv 1 1 0 84 76 2 8 2. Barcelona Regal 1 1 0 65 60 2 5 3. Cantu 1 0 1 60 65 1 -5 4. Kaunas 1 0 1 76 84 1 -8 Zalgiris Kaunas - Maccabi Electra: ( 76 - 84 ) Barcelona Regal - Bennet Cantu: ( 65 - 60 ) */