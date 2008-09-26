THY alkollü pilotu işten attı

THY uçağında ecel dakikaları

Türk Hava Yolları (THY), bir kaptan pilotun "uçuşa uygun olmayan bir durumda göreve geldiği" gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini bildirdi. Aynı uçuşta görevli ikinci pilotun da 5 yıl süreyle ikinci pilotlukta terfisinin durdurulması kararlaştırıldı.Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, THY A.O'da görevli bir kaptan pilotun uçuşa uygun olmayan bir durumda göreve geldiğinin öğrenildiği belirtilerek şöyle denildi:"İlgili kişi aynı gün uçuştan alınmış ve kaptan pilot ile ikinci pilot açısından konu soruşturulmuş, incelenmiş, olayın Disiplin Kurulu'na sevki uygun görülmüştür.Toplu iş sözleşmesi gereğince Disiplin Kurulunda bulunan sendika temsilcilerinin katılımıyla kurul toplantısı 25 Eylül 2008 günü yapılmış ve kaptan pilotun iş akdinin feshine, ikinci Pilotun durumunun da Uçuş Disiplin Kurulunca değerlendirilmesine karar verilmiştir. Uçuş Disiplin Kurulu da ikinci pilotun 5 yıl süreyle ikinci pilotlukta terfisinin durdurulmasını kararlaştırmıştır. İlgili kişinin üst yönetimin bilgisi dahilinde uçurulması söz konusu değildir."Açıklamada, konunun öğrenilmesinin ardından kaptan pilot ve ikinci pilot hakkında gereken işlemler yapıldığı ifade edilerek, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.THY'nin, 10 Eylül 2008 tarihinde Esenboğa-Tahran-Esenboğa seferini yapacak olan TK 1272 sefer sayılı uçağında kalkış için son hazırlıklar tamamlanırken uçağın kabin amiri, kaptan pilotun alkollü olduğunu fark edip rapor tutarak, THY yönetimine bildirdi. THY yönetimi kabin amirinin tuttuğu rapora dayanarak, Disiplin Kurulu'nu topladı.