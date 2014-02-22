THY AKP’den istifa eden milletvekilini uçurmadı, uçak havalanmadı

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP'den ağır ithamlarla istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin, Türk Hava Yolları’nın (THY) biletine rağmen Pakistan'a uçamadı. THY yöneticileri, milletvekili Çetin'e sistemde diğer yolcuların girişlerinin olduğunu ama kendisiyle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi. Uçaktan inmesi istenen Çetin, "Benim biletim var. Herkes sistemde oluyor. Ben niye olmayayım" diyerek inmeyi reddetti. Koltuğundan da kalkmayan Çetin, kendi cep telefonundan uçakta boş koltukları da çekerek medya ve kamuoyu ile paylaştı.

Bu süreçte, uçak havalanamadı. Yolcular beklemek zorunda kaldı. THY, bu kargaşa arasında Çetin'in yanına gelerek valizini uçaktan indirdiklerini söyleyerek, bir kez daha inmesi yönünde imada bulundu. Ancak, Çetin koltuğundan kalkmadı.

Çetin: Bu istifanın faturası

Çetin, T24'e, "Ben bir milletvekiliyim. THY biletim var. Bilet girişi olmasa dahi bir milletvekili uçaktan indirilmeye zorlanmaz. Ayrıca, uçakta boş koltuklar vardı. Bir milletvekili olarak upgrade yapılmamış olsam bile buralara oturabilirdim. Ama bunu da yapmak istemediler” dedi.

"Dün ve bugün rezervasyonda upgrade işlemini yaptırıp sistemden onay almamıza ragmen kısa sure sonra birileri sisteme girip upgrade işlemini iptal etti" iddiasında bulundu.

Kendisine yönelik bu durumu “istifadan kaynaklanan keyfi tutum” diye değerlendiren Çetin, "Bana böyle bir şey yaparak diğer arkadaşlarımızın gözünü korkutmak istiyorlar. İstifanın faturası bu" dedi.

Çetin, uçakta AKP'den istifa eden diğer bağımsız milletvekileri İlhan İşbilen ve Hami Yıldırımın da olduğunu ve beraber yolculuk edeceklerini söyledi.

Dershanelerin kapatılması ve Gülen cemaatiyle kavgada, AKP'de peş peşe istifalar yaşanmıştı. Kütahya Milletvekili İdris Bal'dan sonra İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin'in istifası gelmişti. Çetin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bugün gelinen noktada AK Parti maalesef kararmıştır. Yolsuzlukların örtüldüğü, hırsızların korunup, kollandığı, hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir sürecin, mimarı olmuştur. Çalanlardan, yiyenlerden, hortumculardan bıkıp,bir ümitle AK Parti’ye teveccüh eden temiz yürekli milletimiz maalesef bir kere daha hayal kırıklığına uğramıştır. Güvendiği dağlara kar yağmış,ümitle yöneldiği kapılar insafsızca yüzüne kapanmıştır" demişti.