THY, Airbus'tan 117 uçak alacak

THY, Airbus'tan 82'si kesin 35 adedi opsiyonlu 117 adet dar gövdeli uçak siparişi kararı aldı.

THY tarafından yayımlanan bültene göre filoya 2015 yılından sonra katılacak uçakların finansman biçimi daha sonra belirlenecek.

KAP'a yapılan açıklamaya göre alınacak uçakların 88 adedi A321 NEO, 25 adedi A321-200, 4 adedi ise A320 NEO cinsi olacak.

Uçaklardan 13 tanesi 2015'te, 14 tanesi 2016'da, 6 tanesi 2017'de, 27'si 2018'de, 25'i 2019'da, 32'si ise 2020 yılında alınacak.

THY'nin yaklaşık ortalaması 6.6 olan filo yaşı, yeni uçakların filoya katılımıyla 5'e düşecek.

THY'nin filosunda kargo uçakları dahil uçak sayısı 2020'de 375'e ulaşacak.