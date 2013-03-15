T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

THY, Airbus'tan 117 uçak alacak

Türk Hava Yolları (THY), dar gövdeli uçak temini için Airbus'tan 82 adedi kesin, 35 adedi opsiyonlu olmak üzere 117 adet uçak satın alma kararı aldı

15 Mart 2013 17:29

THY, Airbus'tan 82'si kesin 35 adedi opsiyonlu 117 adet dar gövdeli uçak siparişi kararı aldı. 

THY tarafından yayımlanan bültene göre filoya 2015 yılından sonra katılacak uçakların finansman biçimi daha sonra belirlenecek.

KAP'a yapılan açıklamaya göre alınacak uçakların 88 adedi A321 NEO, 25 adedi A321-200, 4 adedi ise A320 NEO cinsi olacak.

Uçaklardan 13 tanesi 2015'te, 14 tanesi 2016'da, 6 tanesi 2017'de, 27'si 2018'de, 25'i 2019'da, 32'si ise 2020 yılında alınacak.

THY'nin yaklaşık ortalaması 6.6 olan filo yaşı, yeni uçakların filoya katılımıyla 5'e düşecek.

THY'nin filosunda kargo uçakları dahil uçak sayısı 2020'de 375'e ulaşacak.

ETİKETLER

thyuçaksipariş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24