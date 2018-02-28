THY 900 pilot alacak

Türk Hava Yolları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde Türkiye’nin ilk "Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü" kuruldu. Türk Hava Yolları'nın yılda yaklaşık 500 pilot aldığını söyleyen Bilal Ekşi, ”Bu güne kadar yılda 500 pilot alıyorduk. Önümüzdeki sene 2019’da 900’e yakın pilot istihdamımız söz konusu. Bu kadar pilot alıyorsanız bu testleri de artık yerlileştirmeliyiz. Türk Hava Yollarının diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye özgü bir test geliştirmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY) İnsan Kaynakları Başkanlığı koordinasyonunda Ocak 2017'de başlatılan ve geçen ay tamamlanan projeyle, daha önce Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) ile yürütülen kokpit seçim süreçlerindeki teknik olmayan yetkinliklerin değerlendirildiği mülakatlar, bu ay itibariyle İÜ bünyesindeki enstitüde düzenlenmeye başladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bayrağımızı dünyanın 121 ülkesinde gururla dalgalandırdığımız gibi ülkemizde her geçen gün daha da yoğunluk kazanan yerlileşme ve millileşme çalışmalarına bu vesileyle de katkı sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygulamaya aldığımız programdan önce yurt dışından ithal ettiğimiz bu hizmeti bundan böyle ülkemizin değerli akademisyenlerinden temin etmiş olacağız. Bu, hem ülkemiz, hem de bizler için büyük bir onur" dedi.

Türk Hava Yolları'nın yılda yaklaşık 500 pilot aldığını söyleyen Ekşi, ”Bu güne kadar yılda 500 pilot alıyorduk. Önümüzdeki sene 2019’da 900’e yakın pilot istihdamımız söz konusu. Bu kadar pilot alıyorsanız bu testleri de artık yerlileştirmeliyiz. Türk Hava Yollarının diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da olduğu gibi bu alanda da Türkiye’ye özgü bir test geliştirmesi gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Enstitünün psikiyatri, psikoloji, örgütsel davranış ve insan kaynakları gibi konu başlıklarında uzman olan akademisyen ve psikologların oluşturduğu değerlendirme kurulu üyeleri; bir yıl boyunca THY, havacılık kavramları ve mevzuatı, pilot yetkinlikleri ve yetkinlik bazlı mülakat gibi konular üzerinde de uygulama ve gözlemleme imkanı buldukları eğitimler aldı.

Proje ayrıca, daha önce yurt dışından ithal edilen hizmete alternatif oluşturması, dünyanın sayılı havacılık enstitülerinden biri olma hedefiyle kurulması ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine olanak sağlaması dolayısıyla "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, "Üniversite Sanayi İş Birliği" ödülüne layık görülmüştü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etmişti.