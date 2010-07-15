-THY 6 AYDA 13,4 MİLYON KİŞİYİ UÇURDU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Türk Hava Yolları A.O'nun (THY) 2010 ocak-haziran dönemindeki yolcu sayısı, 2009'un aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 13,4 milyona yükseldi. THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, şirketin ocak-haziran 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına yer verildi. Açıklamada, şu bilgiler yer aldı: ''Ortaklığımızın ocak-haziran 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı ocak-haziran 2009 döneminde 11,2 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 19,3 artışla 13,4 milyona ulaşmış olup, dış hatlarda business class ve dıştan dışa transit yolcu sayılarında da ocak-haziran 2009 dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 35,2 ve yüzde 25,6 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 3,9 puan artışla yüzde 72,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen koltuk Km (AKK), ocak-haziran 2009 döneminde 25,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 19,9 artarak 30,4 milyara, Ücretli yolcu km (ÜYK), ocak-haziran 2009 döneminde 17,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 26,8 artarak 21,9 milyara, Konma Sayısı, ocak-haziran 2009 döneminde 98.160 iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 16,5 artışla 114.370'e, Kargo-posta, ocak-haziran 2009 döneminde 101.449 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 49,6 artışla 151.791 tona yükselmiştir.''