THY 44 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yurt genelinde yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

THY resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iç hatta Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanları ile Antalya, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Denizli, Batman, Alanya, Diyarbakır, Sivas, Konya ve Kayseri çıkışlı 39 seferin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, dış hatlarda Atatürk Havalimanı'ndan Üsküp ve Budapeşte'ye yapılacak karşılıklı sefer ile Cenevre-İstanbul uçuşunun iptal edildiği kaydedildi.

Yarın beklenen olumsuz hava durumunun THY uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, yolculardan uçuşların son durumuna ilişkin bilgileri, THY resmi internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.