THY 40 milyon dolar yatıracak, İstanbul 250 okul kazanacak

T24 - Türk Hava Yolları’nın (THY) ikram şirketi THY Do&Co, İl Özel İdaresi’nden geçen yıl, 25 yıllığına kiraladığı Ortaköy’deki tarihi Fehime ve Hatice Sultan yalılarını VIP Otel’e dönüştürmek harekete geçti.



Otele dönüştürülecek yalılar için yaklaşık 40 milyon dolar restorasyon harcaması yapılacak. Yalıların yıllık kirası 5 milyon 400 bin lirayı (aylık 450 bin lira) bulacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, “Kiralar İl Özel İdaresi’nin bütçesine girmeden, direk eğitime gidiyor. Kira geliriyle 250 okul yapılacak” dedi.



Yeni bir dünya



Mülkiyeti İstanbul İl Özel İdaresi’ne ait olan Hatice Sultan Yalısı, 2006’da İstanbul Valiliği’nce tahliye edilene kadar Yüzme İhtisas Kulübü olarak kullanılıyordu. Fehime Sultan Yalısı ise 2002’de Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak kullanılırken yanmıştı. Yeraltı otoparkları, fonksiyon alanları ve bir balo salonuyla, projeyi ‘yeni bir dünya’ diye niteleyen Candan Karlıtekin, “Buradaki mimariye meydan okumadan, iki binayı entegre çalıştıracak bir konsept üzerinde çalışıyoruz. İstanbul’un en gözde mekânını, dünyanın ilk 10 otelinden birini yapacağız. ABD Başkanı Obama gelirse burada konaklayacak” diye konuştu.



Mimar yalı tecrübeli



Fehime Sultan Yalısı, uzun yıllar okul olarak hizmet verdi. 13 Temmuz 2002’de “kuşkulu” olarak nitelenen bir yangında büyük hasar gören yalının restore edilerek yeniden okul olacağı söylendi ancak yaklaşık 5 yıl İstanbul Trafik Vakfı tarafından otopark olarak kullanıldı. Fehime ve Hatice Sultan Yalılarının restorasyonu, 35 yıldır Boğaziçi’nde çok sayıda yalının restorasyonunu yapan Mimar Erol Sevimlisoy tarafından, 30 kişilik mimari-restorasyon ekibiyle yürütülüyor. Erol Sevimlisoy, şunları söyledi:



Projeler hazırlanıyor



“Osmanlı Müdevvere Defterleri, kütüphane ve üniversite arşivlerindeki kayıtlar, Pervititch haritaları, Alman Mavi Haritaları, hava fotoğrafları ve Prof. Sedad Hakkı Eldem yayınlarından bu yalılara ait plan, bilgi, belge ve fotoğraflara ulaşıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Şu anda da restorasyon projeleri hazırlanıyor.”



Padişah kızları için yapıldı



Ortaköy Kuruçeşme arasında sıralanan, V. Murat’ın kızlarından Fehime ve Hatice Sultan’a ait yalılar, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmişti. Fehime Sultan Yalısı’nın, Fehime Sultan’a düğün hediyesi olduğu belirtiliyor. Daha sonra II. Abdülhamit tarafından Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’ya hediye edildi. Hatice Sultan Yalısı ise Hatice Sultan’a, amcası II. Abdülhamit tarafından düğün hediyesi olarak verildi.



Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı da Les Ottomans Hotel olmuştu



Boğaziçi’nin tarihi yalılarından, Kuruçeşme Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı da, Ahu Aysal’ın 55 milyon dolarlık yatırımı ile 3.5 yıl önce Les Ottomans Hotel olarak hizmet vermeye başlamıştı. İstanbul’un en pahalı butik otellerinden olan Les Ottomans’ın, yerinde hizmet verdiği yalı, 1935’te yanmış. Otel; görkemli Boğaz manzarası, dubleks süitleri ve iddialı SPA’sıyla İstanbul’un en seçkin otellerinden biri. Yalının piyasa değeri için daha önce, 155 milyon dolar rakamı telafuz edilmişti.