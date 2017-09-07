T24 LogoT24 Logo
Gündem

THY 2 gün için Miami seferlerini iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), ABD'nin Miami kentini etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle  9- 10 Eylül tarihlerinde yapacağı Miami seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu

07 Eylül 2017 22:44

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY), ABD\'nin Miami kentini etkisi altına alması beklenen Irma kasırgası nedeniyle  9- 10 Eylül tarihlerinde yapacağı Miami seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.
THY konu ile ilgili yapılan açıklama da şöyle denildi:
Miami yolcularımızın dikkatine; Amerika Birleşik Devletleri\'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin ASLIYÜCEİSTANBULDHATÜRK Hava Yolları THY ABD MiamiIrmaEylülMiamiTHYAmerika Birleşik Devletleri FloridaBuMiamiİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24